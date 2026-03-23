Fran Fuentes 23 MAR 2026 - 11:19h.

El exárbitro considera que dos pequeñas decisiones tuvieron su influencia sobre el encuentro

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El derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid tuvo varios momentos de polémica arbitral, desde el penalti no pitado sobre Marcos Llorente hasta la tarjeta roja a Fede Valverde por una patada sobre Álex Baena. En este sentido, varios expertos arbitrales han analizado cada uno de los puntos de conflicto, aunque, según uno de los más conocidos, Eduardo Iturralde González, considera que hubo algunas acciones en las que José Luis Munuera Montero perjudicó al conjunto rojiblanco y que, a su criterio, pasaron desapercibidas durante la retransmisión del encuentro e incluso en el propio césped.

De este modo, el exárbitro explica así una de estas jugadas que perjudicaron al Atlético de Madrid: "Ha habido una jugada que es una tontería, pero los árbitros tienen que aplicarlo más. Si cambia el reglamento y ocho segundos de mantener el balón en los brazos es córner, hoy Lunin ha estado 13 segundos en una jugada, cuando ya iban 3-2", explica. En este sentido, Iturralde explica que la gestión del colegiado no se correspondió a lo que dicta el reglamento que debe hacer: "El árbitro le estaba diciendo con la mano que sacase. No, no. Tú tienes que decir los últimos cinco segundos con la mano, y si ya ha pasado de ocho, pitar córner", detalla.

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Sin embargo, esa no fue la única acción en la que el árbitro perjudicó al Atlético de Madrid. Y es que, según su criterio, debería haber añadido de descuento mucho más tiempo: "Y luego, fíjate, ha dado solo seis minutos de descuento, y ha estado hablando con Arbeloa desde el 76:15 hasta el 78:30. Ha habido cuatro goles, y ha habido todos los cambios. Por lo tanto, el descuento, poco. Yo creo que tenía muchísimas ganas de que no sucediese nada más en el partido", considera.

De este modo, el exárbitro vasco considera que el árbitro del partido perjudicó en otras dos acciones que pasaron desapercibidas en el tramo final del encuentro.