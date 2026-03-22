Joaquín Anduro 22 MAR 2026 - 23:45h.

Opiniones de todo tipo sobre la polémica del derbi

Simeone contradice a Johnny Cardoso sobre el criterio arbitral: "No creo que haya interferido"

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El Real Madrid se llevó la victoria por 3-2 ante el Atlético de Madrid en un trepidante derbi en el Santiago Bernabéu en el que los blancos aguantaron el marcador con un futbolista menos en los últimos minutos tras la roja a Fede Valverde. El uruguayo fue expulsado por Munuera Montero por una patada a Álex Baena muy protestada por Álvaro Arbeloa, el propio futbolista charrúa y el resto de madridistas que no puso de acuerdo a los expertos arbitrales.

Después del encuentro, Arbeloa consideró que para él no era roja aunque agradeció que Munuera Montero acudiera a darle explicaciones de la jugada. Tampoco para Dean Huijsen, que consideró que era una falta normal para cortar el avance de Baena.

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Por su parte, Simeone no quiso hablar de los árbitros pero sí Johnny Cardoso, que consideró que habían perjudicado al Atlético de Madrid por el penalti no pitado sobre Marcos Llorente. Tampoco se pusieron de acuerdo los expertos arbitrales con una jugada que para algunos era roja y, para otros, con una amarilla hubiera sido suficiente.

La opinión de los expertos arbitrales por la roja a Fede Valverde

Mr. Asubío, colaborador de ElDesmarque, consideró que con amarilla para Fede hubiera sido "suficiente": "Valverde patea con fuerza a Baena sin haber tentativa de disputa del balón. En directo es roja por fuerza excesiva. Si lo vemos ralentizada y no con la fuerza del directo, parece que con amarilla es suficiente al restarle viveza al hachazo del charrúa. Buena colocación de Munuera para peritar de manera correcta el lance".

El excolegiado Iturralde González, en la Cadena SER, también se mostró en la misma línea: "El árbitro juzga la acción como fuerza excesiva y por eso expulsa a Valverde. ¿Es fuerza excesiva o no? Eso es lo difícil de arbitrar. Para mí es más de amarilla clara que de roja".

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Otro exárbitro de Primera División como Pérez Burrull, por contra, sí consideraba que Munuera Montero acertó al mostrar la roja directa a Fede Valverde por esa patada a Álex Baena: "Bien mostrada. Es una patada por detrás sin posibilidad de jugar el balón".

Una opinión similar a la de Archivo VAR, que también consideró esta "fuerza excesiva" de la que hablaba Munuera Montero: "¿Da para roja directa la acción de Valverde sobre Baena? Sí. Valverde, sin intención alguna de disputar el balón, golpea con uso de fuerza excesiva a su rival. La entrada se produce por detrás y puede poner en peligro la integridad de Baena".