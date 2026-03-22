Álvaro Borrego 22 MAR 2026 - 23:37h.

El entrenador recriminó al cuarto árbitro la actitud de Vinicius

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El historial de piques entre Diego Pablo Simeone y Vinicius Junior tuvo un nuevo capítulo en el derbi de este domingo. Una 'enemistad' que viene de lejos y que alcanzó su cénit en la última Supercopa de España, con aquel famoso "Florentino Pérez te va a echar" del entrenador argentino. Una sentencia que no olvida el brasileño, que ahora la ha devuelto a su manera. Con un doblete sin el cual habría sido imposible culminar la remontada contra el Atlético de Madrid. Dos tantos para mantener viva la pelea con el FC Barcelona. Para que los de Álvaro Arbeloa sigan soñando con todo. El extremo fue uno de los principales valedores del triunfo del Real Madrid. Dos goles, partidazo y gestito con sorna al banquillo rival. Era el gesto perfecto para desesperar al Cholo. La comidilla ideal para alimentar de polémica las redes.

La secuencia en cuestión ocurrió en las postrimerías de partido. Ya con inferioridad numérica por la expulsión de Fede Valverde, Arbeloa intentó cerrar filas con la entrada de Álvaro Carreras, en busca de blindar la defensa y meter piernas frescas para revitalizar ese costado. Justo cuando pasaba por delante del banquillo colchonero, Vinicius Junior cogió fuerzas y se dispuso a realizar varios gestos de manera enérgica, jaleando a la afición y aplaudiendo al respetable madridista. Una actitud con el fin de espolear a los suyos, aunque de manera indirecta 'afectó' directamente al Cholo Simeone. El argentino, contrariado por esos detalles, se lo recriminó al colegiado. Tal y como puedes ver en este vídeo.

Sea como fuere, Vinicius Junior respondió (y rindió) en el campo. Curiosamente... su doblete se lo dedicó a Florentino Pérez. "Estoy muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos. Y cuando llega este momento de la temporada... no sé qué pasa conmigo, que siempre mejoro. Siempre marco y doy asistencias. El presidente -Florentino Pérez- siempre me dice que tengo que marcar dos goles y hoy he marcado dos, van para él", declaró en Real Madrid TV.

La 'enemistad' de Vinicius y Simeone viene de lejos

Mucho más enérgica fue la disputa del último derbi. Todavía con Xabi Alonso en el banquillo. Por aquel entonces, en la primera mitad de la Supercopa de España, Vinicius y Simeone, en el mismo lado de la banda, tuvieron algo más que palabras, protagonizando varios encontronazos verbales en mitad del encuentro. El argentino le buscaba las cosquillas y el brasileño entraba al juego y respondía con risas hasta que tuvo que intervenir el cuarto árbitro, Víctor García Verdura, justo después de escuchar un "Florentino Pérez te va a echar".

Fue el extremo brasileño quien buscó en primera instancia a Simeone. El entrenador, que no se arruga en este tipo de situaciones, entró al trapo hasta que, ante los constantes dimes y diretes de Vinicius, decidió quejarse al cuarto árbitro. Aunque sería el propio Cholo quien dejó una frase que ha corrido como la pólvora en redes. Pero hubo más.

Xabi Alonso quitó a Vinicius a un cuarto de hora del final y los dos protagonistas (Vini y Simeone) volvieron a enzarzarse en una pelea dialéctica, teniendo incluso que mediar el propio entrenador del Real Madrid, lo que provocó una pequeña tangana durante algunos segundos. Y luego el brasileño se jactaba de la derrota de su rival. "Otra eliminatoria que has perdido", espetaba el atacante. El pique de cada derbi entre ambos.