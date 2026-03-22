Jorge Morán 22 MAR 2026 - 17:58h.

El brasileño llega en el mejor momento de la temporada

Las curiosidades del derbi madrileño: el gol de Arbeloa, la vuelta de Fernando Torres o el debut de Raúl

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Vinicius amenaza al Atlético de Madrid. Cuando hay un derbi madrileño en juego, el brasileño se enciende y las chispas saltan por todos lados. Y aunque en los últimos enfrentamientos con los rojiblancos no ha mostrado su mejor versión, la sed de venganza contra el Cholo Simeone hace que el extremo del Real Madrid llegue hiper motivado al partido en el Bernabéu.

En el pasado derbi en el Metropolitano, Simeone buscó sacar del partido a Vinicius en todo momento. "Te va a echar Florentino", le llegó a decir al brasileño, aunque más tarde lo negó en rueda de prensa alegando que 'no se acordaba'. Una imagen que dejó muy mal parado al argentino, señalado por su comportamiento con una de las estrellas que había en el terreno de juego.

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Pero esto no hace más que encender a Vinicius. El brasileño siempre saca su mejor versión en los escenarios más crudos y sino que se lo digan a los aficionados del Manchester City. El '7' del Real Madrid calló a todo el Ettihad Stadium con sus goles en Champions, a los que mandó a llorar recordando la pancarta de la temporada pasada. "El fútbol es muy largo, ellos me provocaron el año pasado", explicaba 'Vini'.

Álvaro Arbeloa consigue la resurrección de Vinicius

Un derbi madrileño al que Vinicius llega en el mejor momento de la temporada. Después de un comienzo con muchas dudas y opacado por los goles de Kylian Mbappé, el brasileño ha logrado darle la vuelta a la situación. Aprovechando la lesión del francés, pero sobre todo la llegada de Arbeloa, el '7' se ha convertido en el líder del equipo.

Vinicius suma diez goles en lo que llevamos de 2026, nueve de ellos desde la llegada de un Arbeloa que desde el principio elogió al brasileño. "Voy a trabajar por tener al mejor Vinicius", dijo el técnico blanco que ha logrado que el extremo no sólo marque goles, sino golazos. ¿Lo repetirá en el Bernabéu ante el Atlético?