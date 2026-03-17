Vinicius se venga de la afición del Manchester City por su pancarta con el Balón de Oro de Rodri

Fran Fuentes 17 MAR 2026 - 23:29h.

El brasileño se dirigió a la grada en repetidas ocasiones e incluso se quedó parado sobre el banderín mirando a los aficionados rivales

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Vinicius Júnior fue fundamental en el triunfo del Real Madrid frente al Manchester City y la clasificación para cuartos de final de la UEFA Champions League. El brasileño, en un gran partido de todo el equipo, marcó un doblete que pudo ser hat-trick de no ser porque estaba en fuera de juego en el que habría sido su segundo tanto. Sin embargo, más allá de los tantos, o como consecuencia de ellos en realidad, el jugador aprovechó para 'cobrar facturas' pasadas. Y es que el pasado curso la afición citizen sacó una pancarta en la que decía "para de llorar" y una foto de Rodrigo Hernández besando el Balón de Oro. De este modo, el madridista celebró su gol de penalti haciendo el gesto de escuchar a la grada, luego se llevó el dedo índice a los labios mandando a callar a la grada y se llevó los puños a los ojos en señal de llorar. Después se detuvo encima del banderín a escuchar el enfado de la grada, provocando el enfado de toda la afición skyblue. Además, le señaló los cuatro dedos en la mano por los cuatro goles de toda la eliminatoria, aunque finalmente serían cinco tantos.

Sus facturas por cobrar no quedarían ahí. Y es que el jugador aprovechó su segundo tanto para volver a dirigirse a la grada del Manchester City para dedicarle el tanto. El brasileño, en esta ocasión, se señaló el dorsal de su camiseta y besó el escudo del Real Madrid. Esto le conllevó el reproche de Gianluigi Donnarumma, que le preguntó directamente por qué se dirigía todo el rato hacia la grada del Etihad Stadium. Sin embargo, este sería anulado momentos después. Eso sí, apenas tardaría dos minutos en volver a marcar uno que, en esta ocasión, sí que valdría. Su tercer festejo, esta vez, no fue dirigido hacia los aficionados del conjunto inglés, sino que hizo el gesto de disparar con una metralleta.

Vinicius responde a su pique con la grada: "El fútbol siempre da otra oportunidad"

A este respecto, el propio Vinicius compareció al término del partido en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones. El brasileño, en primera instancia, explicó toda la situación de su penalti fallado en la ida y el hecho de asumir, de nuevo, la responsabilidad de tirar el de la vuelta: "Le dije a Fede Valverde de tirar en el primer partido porque estaba haciendo un gran partido, no ha querido y fallé. Y hoy le he dicho otra vez que lo tire él, me ha dado la confianza, como un capitán debe hacer. Me ha dado la confianza, he marcado el gol y he podido marcar el gol para darle al equipo la victoria".

Posteriormente, Vinicius respondió a su 'vendetta' personal con los aficionados del Manchester City, y no lo escondió: "El fútbol es bueno por eso, siempre hay otra oportunidad. Aquí está. Hemos ganado. Vamos a cuartos junto a nuestra familia, con nuestra afición y todos los jugadores y el cuerpo técnico, que lo ha sido todo para nosotros", celebró. Por último, sobre la posibilidad de que le toque el Bayern Múnich en la ronda de cuartos de final, no se escondió: "Vamos a por ellos". De este modo, el jugador madridista se cobró su revancha personal tras lo que se entendió como una provocación personal.