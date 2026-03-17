Pablo Sánchez 17 MAR 2026 - 21:57h.

El espejo en el que se mira Álvaro Arbeloa para ganar la Champions League: "Tiene todas las posibilidades"

La acción cambió el partido a los pocos minutos

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El encuentro de vuelta de los octavos de Champions entre el Manchester City y el Real Madrid quedó marcado muy pronto por el gol de penalti de Vinicius y la expulsión de Bernardo Silva. El portugués evitó en primera instancia el tanto del brasileño con su brazo y, tras las pertinentes comprobaciones en el VAR, el colegiado decretó la pena máxima y la consiguiente cartulina roja al no existir fuera de juego en el inicio de la jugada.

En un primer momento todos pensaban que la acción se inició en posición antirreglamentaria, lo cual hubiese dejado sin efecto el resto de la jugada. Sin embargo, la pantalla demostró que no había sido así. La acción, como suele ser costumbre, detuvo el duelo durante algunos minutos. En esta ocasión, la intervención del VAR evitó un error, aunque no todos están de acuerdo con cómo se desencadenaron los acontecimientos.

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Mateu Lahoz, durante la retransmisión en Movistar, consideró muy raro que durante los minutos de revisión no se mostraran repeticiones del habitual fuera de juego semiautomático. "Es muy raro que no hayan enseñado repetición del fuera de juego", comentó el excolegiado.

Una primera parte loca

La expulsión de Bernardo Silva a los pocos minutos del inicio volvió loco el encuentro en el Ettihad Stadium. El Manchester City continuó volcado contra la portería de Courtois dejando muchísimos huecos atrás. El Madrid pudo sentenciar aún más por medio de Vinicius, quien disfrutó de un par de ocasiones clarísimas que no fue capaz de materializar. El que sí vio portería fue Haaland en una de las múltiples acciones de las que dispuso su equipo.