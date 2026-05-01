Gerard Piqué estalla en redes contra un árbitro tras recoger en el acta que le había amenazado: "Es una vergüenza"
El Andorra perdió el partido ante el Albacete por un gol en el minuto 86
Gerard Piqué vuelve a preconizar titulares tras lo sucedido en el Andorra - Albacete. El presidente del equipo de Segunda División ha sido protagonista en el acta del colegiado Alonso de Ena. Este ha asegurado que en el descanso se ha dirigido a él para hacerle apreciados de lo que estaba haciendo en el terreno de juego.
"Durante el descanso del partido, antes de salir al terreno de juego y encontrándome en el túnel de vestuarios, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a mi persona realizando objeciones de carácter técnico en relación con mi actuación arbitral". "Una vez finalizado el partido, en el túnel de vestuarios, D. Cristian Lanzarote Abenoza se dirigió a mi asistente n° 1 en los siguientes términos: "’res el peor asistente de la categoría’".
Asegura que Jaume Nogués, director deportivo, se dirigió al colegiado para decirle: "Nos lo habéis traído expresamente a pesar de escribir una carta a la federación", "¡Sinvergüenzas!". "En ese mismo instante, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a voz en grito hacia mi persona en actitud amenazante, persiguiéndome a escasos centímetros de mi cara y a lo largo del túnel hasta la entrada del vestuario arbitral, protestando y realizando objeciones sobre mi actuación. Justo al entrar al vestuario, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a voz en grito en los siguientes términos: "¡Ahora, si queréis, ponedlo en el acta!".
La respuesta de Gerard Piqué en redes
"Pedimos hace un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrara más partidos del FC Andorra. Es un árbitro que no tiene el nivel y es evidente que tiene un tema personal contra nuestro club.
Cada club paga más de 470.000 euros anuales para que la Segunda División cuente con más de 20 árbitros para la categoría. ¿Cómo es posible que un árbitro que arbitró recientemente a ambos equipos vuelva a ser designado en un espacio tan corto de tiempo, después de nuestra petición por carta?
Las casualidades no existen. Ha sacado cuatro rojas por “protestar” con una facilidad pasmosa. Es una vergüenza. Eso sí, actas y multas que no falten", terminó diciendo.