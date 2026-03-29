Andrea Esteban 29 MAR 2026 - 12:22h.

El catalán compartió vestuario con los dos

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Pocos futbolistas pueden presumir de haber compartido vestuario con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Uno de ellos es Gerard Piqué, que coincidió con el portugués en el Manchester United y con el argentino en el FC Barcelona. Por eso, su opinión en el eterno debate tiene un valor especial.

En una entrevista para The Late Run, el excentral fue claro, pero también matizado: su respuesta depende de lo que cada uno valore en el fútbol.

Talento contra trabajo

Piqué no dudó en posicionarse, aunque con matices. Para él, Messi está un escalón por encima: “Para mí Messi es el mejor del mundo. El nivel de talento que tiene no se lo he visto a nadie”.

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Sin embargo, también quiso destacar el otro lado de la comparación, el que representa Cristiano Ronaldo: “Era una máquina que trabajaba como un loco todos los días. No he visto nunca a nadie prepararse tanto como él”.

El exdefensa resumió la diferencia de forma clara: Messi representa el talento puro, mientras que Cristiano encarna el trabajo y la ambición llevados al extremo. “Cristiano es capaz de hacer bien cualquier cosa, mientras que Messi es puro talento”, explicó.

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“Son los dos mejores de la historia”

Lejos de alimentar una rivalidad excluyente, Piqué optó por un enfoque conciliador. Para él, ambos están en lo más alto del fútbol mundial: “Son los dos mejores jugadores de la historia”.

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Además, recordó el privilegio que supuso compartir vestuario con ambos, destacando que los dos le ayudaron a ganar títulos y marcaron su carrera.

Su conclusión deja poco espacio a la polémica y mucho a la interpretación personal: “Depende de lo que valores más, te quedas con uno u otro”.

Su salida del United y el destino Barça

Piqué también repasó uno de los momentos clave de su carrera: su salida del Manchester United para fichar por el Barcelona. El central lo tuvo claro desde el primer momento: quería volver a casa.

“Fui al despacho de Ferguson y le dije que me quería ir. No puso ningún problema”, explicó, desvelando que su fichaje se cerró por apenas cinco millones.

Una decisión que acabaría siendo clave, ya que con el Barça terminaría ganando títulos… incluyendo finales de Champions precisamente ante el propio United.