Joaquín Anduro 28 MAR 2026 - 13:57h.

Rashford se luce en el Inglaterra-Uruguay y pide sitio en el Barça

El Manchester United se cierra en banda con Rashford y rechaza la solicitud del Barcelona: traspaso o regreso

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El FC Barcelona ha sufrido un duro varapalo de cara al próximo mes de competición con la baja de Raphinha, lesionado en el amistoso de Brasil ante Francia y que estará cinco semanas de baja. Un problema que ha enfadado mucho en el club azulgrana y que lleva a Hansi Flick a buscar reemplazos como el de Marcus Rashford, que ha respondido con un partidazo en el Inglaterra-Uruguay.

El combinado británico igualó este viernes por 1-1 en Wembley ante la selección celeste en un amistoso en el que rozaron la victoria con el tanto de Ben White hasta que Fede Valverde igualó desde el punto de penalti en el descuento. Allí, Thomas Tuchel le dio la titularidad y jugó 69 minutos en los que dejó buenas sensaciones y, sobre todo, una jugada maradoniana que se ha vuelto viral.

En los últimos minutos de la primera parte, tras un ataque frustrado de Uruguay, Marcus Rashford en la frontal del área de Inglaterra y se plantó en la rival. Por el camino dejó atrás a De Arrascaeta mareando al futbolista del Flamengo, a Fede Valverde a pesar de la entrada del madridista e incluso a su compañero en el Barça Ronald Araujo antes de poner un balón que no encontró a ninguno de sus compañeros.

Esta fue una de las jugadas y detalles técnicos que dejó el de Mánchester en Wembley en un encuentro con el que los Three Lions siguen cogiendo sensaciones para el Mundial de este verano. Tuchel busca dar el paso definitivo que le faltó a Southgate tras dos finales de Eurocopa y unas semis y unos cuartos de final en Mundiales en busca de un título que no logran los Pross desde la Copa del Mundo ganada en casa en 1966.

Marcus Rashford busca el hueco de Raphinha para ser importante en el Barça

Antes del Mundial, Marcus Rashford afronta un final de temporada en el que buscará recuperar en el Barcelona las sensaciones que dejó en la primera vuelta con unos números que convencían a la afición a pesar de que Flick seguía pidiéndole más. Desde el pasado 2 de febrero, cuando dio un pase de gol ante el Albacete en Copa, el atacante no ha sumado tantos ni asistencias cuando, hasta ese momento, había sumado 10 y 13, respectivamente.

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Tras dejar atrás unos problemas físicos que confirmó su entrenador, el jugador cedido por el Manchester United se apunta como el principal candidato a sustituir a Raphinha en la banda izquierda del Barça. El brasileño estará cinco meses de baja, tal y como confirmó el Barça, y el inglés quiere imponerse en la pelea con Ferran Torres y Dani Olmo para hacerse importante en esta posición.

Después llegará el momento de saber qué pasa con su futuro ya que su contrato como cedido en el Barcelona caduca este verano y Carrick ha presionado para que vuelva a tener un hueco en el Manchester United. Deco quiere reducir la cláusula de 30 millones de euros estipulada en el préstamo del pasado verano obligando a los dos clubes a llegar a un entendimiento por el futbolista de 28 años.