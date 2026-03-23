Jorge Morán 23 MAR 2026 - 17:35h.

Deco estudia varias posibilidades para sustituir al inglés

El Manchester United se cierra en banda con Rashford y rechaza la solicitud del Barcelona: traspaso o regreso

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En el Barcelona ven cada vez más difícil retener a Marcus Rashford. El inglés ha caído de pie en el club, anota goles importantes, asiste en momentos claves e incluso se ha adaptado a su rol de secundario. Pero desde Manchester no quieren desprenderse tan fácil de la estrella inglesa por lo que están exigiendo a los culés el pago del traspaso, sin opción a una nueva cesión. Y ante esta situación, Deco ya ha activado el plan B.

Durante las últimas semanas, el director deportivo culé está trabajando en encontrar un perfil lo más parecido a Rashford. Y aunque hay muchas opciones, parece que una es la que más encaja en lo que quiere el FC Barcelona.

Las opciones de Deco para sustituir a Rashford

Aunque en un primer momento, los 30 millones de cláusula de Rashford parecían asequibles, ahora no es así. Su importancia ha ido reduciendo poco a poco durante estos últimos meses, lo que provoca las dudas en la dirección deportiva y más viendo los problemas económicos del club.

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Y aquí es donde aparece el nombre de Andreas Schjelderup, delantero o extremo izquierdo del Benfica. El noruego es uno de los mejores jugadores de su equipo y según ha desvelado Marca, un ojeador de los culés estuvo siguiéndole en los últimos partidos, quedando impresionado con lo que podía ofrecer.

Un futbolista joven, con 21 años, y con un precio que puede ser asequible. En los 36 partidos que ha disputado esta temporada ha anotado siete goles, dos de ellos al Real Madrid, y ha dado cuatro asistencias. Andreas Schjelderup fue preguntado por la opción de marcharse al Barça después de un partido y, aunque en un primer momento lo negó, acabó dejando caer sus ganar de firmar por los culés. "La verdad es que no sabía nada de esto, pero si fuera así, sería fantástico", dijo en la cadena noruega TV2.

Además del jugador del Benfica, Marca ha desvelado el nombre de otros dos futbolistas que podían regresar a Can Barça. Uno de ellos es Abde, quién está cuajando grandes temporadas en LALIGA, mientras que el otro es Virgili, que salió este mismo mercado de verano.