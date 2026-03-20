Diego Páez de Roque Madrid, 20 MAR 2026 - 10:38h.

Sigue la pelea entre el Barcelona y el Manchester United por Marcus Rashford

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El FC Barcelona intentará agotar todas las vías posibles para conseguir que Marcus Rashford siga vistiendo la camiseta blaugrana. A pesar de que en el último mes ha estado más ausente, debido a lesiones y una escasez goleadora que alarga durante varias semanas, desde el club siguen valorando su aportación.

En lo que llevamos de temporada, el inglés suma 10 goles y 13 asistencias teniendo un papel totalmente secundario. Es por ello que tanto Deco como Hansi Flick siguen confiando en que pueda seguir jugando en la ciudad condal.

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Pero no será fácil, ya que aunque el club culé está barajando diferentes opciones para que se termine de dar el movimiento, el Manchester United parece estar cerrando en banda con el delantero británico.

Marcus Rashford sigue perteneciendo al conjunto mancuniano. Cuando llegó cedido al Barcelona, ambos clubes llegaron al acuerdo de una opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros que podrían ejecutar a final de temporada en tres plazos.

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El United se cierra en banda con Rashford

Según han informado diferentes medios británicos esta mañana, el FC Barcelona exploraba la posibilidad de renovar la cesión de Marcus Rashford durante una temporada más para así ganar margen con el fair play financiero posponiendo el pago al año que viene. Sin embargo, el Manchester United ha respondido rápidamente rechazando la oferta del club culé.

Además, la entidad mancuniana tampoco parece estar dispuesta a rebajar el precio de salida de Marcus Rashford. Son conscientes del gran mercado que tiene el delantero británico, sobre todo en la Premier League e incluso piensan que se dejó salir por un precio demasiado debajo por el tipo de jugador que es.

Es por ello que se han mostrado firmes: o traspaso o regreso a Inglaterra. Así lo han hecho saber los diferentes medios británicos con titulares como 'Sale or return' (venta o regreso) o 'Give us the Rash cash' (dadnos el dinero de Rashford).