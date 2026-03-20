Posibles alineaciones del Barcelona - Rayo Vallecano para la jornada 29 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAR 2026 - 06:52h.

FC Barcelona - Rayo Vallecano, las posibles alineaciones del partido de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

La hora de los porteros suplentes en Barcelona, Real Madrid y Atlético

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El Fútbol Club Barcelona recibe al Rayo Vallecano en el Camp Nou en la que será la jornada 29 de LA LIGA EA Sports. El partido se disputará el domingo 22 de marzo a las 14.00 y enfrenta a dos clubes que han hecho los deberes durante la semana pasando de ronda frente al Newcastle y Samsunspor. El Barcelona viene de ganar al Sevilla por 5 goles a 2 en una goleada donde Raphinha fue el MVP con un hat trick. En el partido de Champions League, el Barça ganó 7-2 al Newcastle y selló su clasificación a los cuartos de final. El Rayo Vallecano empató frente al Levante en la jornada pasada de liga y (INFO PARTIDO RAYO VALLECANO conference)

Posible alineación del FC Barcelona

El FC Barcelona ganó por 5 goles a 2 al Sevilla en la jornada pasada de la LA LIGA EA Sports donde el gran protagonista del partido fue Raphinha con un hat trick. El conjunto catalán viene en una gran dinámica y le endosó 7 goles al Newcastle en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Hansi Flick no podrá contar para el partido frente al Rayo Vallecano con Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie de Jong y Jules Koundé ya que serán baja por lesión. Las dudas son Joan García y Eric, que fueron cambiados en el encuentro de Champions por molestias en el gemelo y en los isquiotibiales respectivamente. Sobre el once, el entrenador alemán tendrá que decidir si quiere continuar con Xavi Espart en el lateral derecho, Olmo y Fermín se disputan la titularidad para la mediapunta y Ferrán y Lewandowski son las opciones en el puesto de delantero centro.

Posible once del Barcelona frente al Rayo Vallecano:

Portero: Szczesny

Defensas: Cancelo, Gerard Martín, Cubarsí, Xavi Espart

Centrocampistas: Pedri, Bernal, Olmo/Fermín

Delanteros: Raphinha, Lewandowski/Ferrán Torres, Lamine Yamal

Posible alineación del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano empató a 1 frente al Levante en el encuentro de la jornada pasada. Los de Íñigo Pérez vienen de (INFO partido Conference, bajas, dudas...)

Posible once del Rayo Vallecano frente al Barcelona:

Portero:

Defensas:

Centrocampistas:

Delanteros: