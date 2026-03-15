Pablo Sánchez 15 MAR 2026 - 18:12h.

Las quejas de Víctor Font por el posicionamiento de Lamine Yamal y Busquets con Joan Laporta: "Intentando confundir"

Raphinha anotó un hat trick

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El Barcelona superó con solvencia al Sevilla en el duelo de la jornada 28 de LALIGA EA SPORTS. El cuadro blaugrana venció 5-2 con un hat trick de Raphinha y otro tanto de Dani Olmo tras una gran definición. Oso, al borde del descanso, maquilló el resultado cuando aun iban 3-0 en el marcador.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Barcelona frente al Sevilla en el Camp Nou:

Joan García (6): Poco pudo hacer en los dos goles del Sevilla tras un primer tiempo sin intervenciones. En el segundo acto tampoco fue protagonista.

Xavi Espart (6): Blando en el remate de Oso que supuso el 3-1. Bien en líneas generales.

Pau Cubarsí (6): Algo más desapercibido, no tuvo demasiada tarea. Estuvo acertado en los balones aéreos.

Gerard Martín (7): Vivió el partido pegado Akor Adams y anuló al delantero del Sevilla en cada ataque. Muy atrevido en acciones ofensivas.

Joao Cancelo (8): Provocó el penalti de Sow y se convirtió en un puñal por su costado. Percutió con frecuencia hasta área rival. Se sacó un contragolpe de la chistera y, en solitario, se plantó en el área para definir y anota el quinto de su equipo.

Pedri (7): Anestesió el partido en la medular con una soltura sublime. Vuelta y vuelta hasta encontrar el hueco. Lo cambió en el descanso por precaución.

Marc Bernal (6): Asistió a Dani Olmo para el tercero del cuadro blaugrana.

Dani Olmo (8): Muy atrevido en lanzamientos lejanos. Dispuso de un par de llegadas importantes en el primer tiempo. Presión alta en cada salida de balón del Sevilla. Definición perfecta para el 3-0.

Bardghji (6): Trabajo intenso en su costado, aunque sin demasiada notoriedad.

Raphinha (9): Olfato afinado. Anotó de manera magistral el penalti cometido sobre Cancelo. En el segundo tampoco perdonó ajustado al palo derecho de Vlachodimos. En la segunda parte firmó su hat trick tras la asistencia de Fermín.

Lewandowski (7): Se fue entonando con el paso de los minutos. Dispuso de un par de llegadas claras en la primera parte.

Cambios

Fermín (6): Entró enchufado al segundo tiempo y asistió a Raphinha en el tercer gol del brasileño.

Lamine Yamal (5): Le dio frescura al ataque blaugrana en el segundo tiempo. Sin demasiado protagonismo.

Araujo (S.C.).

Casadó (S.C.).

Gavi (S.C.).