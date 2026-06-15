David Torres 15 JUN 2026 - 12:58h.

Superó la fase más aguda de un cáncer

Lubo Penev: "Toco madera, de momento va bien, voy a recuperar mi salud, me han querido meter en un baúl"

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ValenciaLa leyenda del fútbol búlgaro, Luboslav Penev, está desde este mes, al frente del primer equipo del Lokomotiv de Sofia. El exjugador del Valencia CF ha firmado un contrato de un año renovable más uno. Tras superar la fase más crítica de un cáncer, cuestión que movilizó a sus fans en el Valencia CF y el Atlético de Madrid, que recaudaron fondos para sufragar parte de su tratamiento.

Presentado en sala de prensa, Lubo Penev, visiblemente afectado por su enfermedad pero mejorado, ha posado como nuevo técnico y expresó su esperanza de que este contrato represente un gran paso hacia su recuperación. Así, afirmó que lo más importante es que él sea el vencedor en la batalla contra el cáncer en la rueda de prensa. "Desde el principio soñé con volver al fútbol. Hay un momento para todo. Ahora mismo me siento bien y estoy feliz de retomar mi vida profesional diaria", compartió Penev.

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Esto fue lo que compartió en la rueda de prensa durante su presentación: "Tengo un vínculo con este club. Mi padre y mi tío lo dejaron. Ese vínculo se renueva a partir de hoy. Espero que todo vaya bien y que consigamos buenos resultados. Ese es nuestro trabajo."

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Penev añadió: "Habrá partidos en los que las cosas no saldrán bien. Tenemos que jugar un fútbol con sentido. Debemos estar contentos, al igual que los aficionados. El objetivo es mucho más ambicioso que el octavo puesto. No puede haber tranquilidad ni complacencia. Hay competencia, hay exigencias, así que todos debemos cumplirlas de la mejor manera posible".

Tiene un vínculo especial con el Lokomotiv (de Sofía). Lyubo Penev es un ejemplo a seguir. Le deseamos salud y éxito".

El propietario del Lokomotiv, Veselin Stoyanov, declaró: "Démosle la bienvenida como a Lyubo Penev. Con su llegada, esperamos que aumente la afición y que alcancemos el éxito. Tiene un vínculo especial con el Lokomotiv (de Sofía). Lyubo Penev es un ejemplo a seguir. Le deseamos salud y éxito".