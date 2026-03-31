David Torres 31 MAR 2026 - 16:04h.

La Asociación de Futbolistas Valencia CF espera que Lubo Penev envíe los justificantes para pagar su recuperación

"De la ayuda financiera que se ha dicho de momento no hay nada", dice el delantero

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ValenciaLubo Penev ha roto su silencio en medio de su recuperación de su grave enfermedad. El futbolista ha asegurado que está mejor de lo que se ha dicho (la información salió de su país). "Estoy siguiendo el tratamiento médico recuperándome, siguiendo el plazo de los médicos. Estuve en Alemania, durante dos meses pero ya estoy en Bulgaria", ha dicho Lubo Penev

"Le llamé para darle a Giner, porque he leído noticias, he visto entrevistas, y por la tele y los periódicos le he llamado a Giner para darle las gracias a él, a los veteranos, a toda la gente de Valencia y fuera de Valencia, por supuesto a la gente de España, las gracias por la moral y por el apoyo. Y eso es lo que ha sido, nada más. Porque he leído que se ha hablado mucho de ayuda financiera. Eso no ha pasado. Además, nadie está obligado a ayudarte. Yo veo así las cosas", ha declarado en la Cadena SER respecto a la recaudación de fondos que inició la Asociación de Futbolistas.

Lubo ha explicado que "nadie está obligado a ayudarte. Si quieres ayudas, si no quieres no ayudas. Pero yo creo que se ha especulado bastante por decir que vamos a ayudar con muchas finanzas. Incluso se mencionaron cifras, que nada, eso todo no es verdad. He dado las gracias por la moral que me han mostrado, por el apoyo que me han mostrado, que eso es importante", ha asegurado.

'Se ha exagerado mucho. Escucháis mi voz. No sé de dónde sacan esa información, no entiendo, nadie me llama para preguntarme y parece que me han querido meter en un baúl", dice Lubo Penev.

'Se ha exagerado mucho. Escucháis mi voz. No sé de dónde sacan esa información, no entiendo, nadie me llama para preguntarme y parece que me han querido meter en un baúl", dice Lubo Penev.

'Se ha exagerado mucho. Escucháis mi voz. No sé de dónde sacan esa información, no entiendo, nadie me llama para preguntarme y parece que me han querido meter en un baúl", dice Lubo Penev.

"La salud la voy a recuperar. Y eso, todo esto, gracias en primer lugar a mi familia, que yo sí que me estoy ayudando muchísimo, yo y mi familia. También, lo que más me ayuda, son solo gente de Bulgaria, lo que más me ayuda también es, aparte de mí y de mi familia, es mi equipo, que es CSKA de Sofía, mi equipo de siempre, de donde he salido, luego los fans, amigos míos, y también ciudadanos búlgaros. También hay mucha gente que no conozco. Pero eso es la ayuda verdadera que yo recibo", ha dicho

"Yo de momento toco madera, todo va muy bien. Estoy en las manos de muy buenos especialistas, tanto en Alemania como ahora en Bulgaria, y estoy muy contento con la recuperación. Y espero muy pronto empezar a jugar. Bueno, a jugar con mis amigos, lógicamente", dice

Giner: "Lubo debe entender que debemos saber dónde va el dinero"

Tras escuchar a Lubo Penev, Fernando Giner, su compañero y presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, que está recaudando fondos para el futbolista, ha explicado que el dinero tiene que tener un destinatario claro. "Hay algo muy evidente; tiene que estar muy claro donde va el dinero. Y no creo que sea cuestión de desconfianza. Cuando se pide dinero, hay que demostrar donde va ese dinero. Y Lubo lo debe entender".

La realidad es que la Asociación de Futbolistas tiene el dinero y espera que el jugador le envíe las facturas, los justificantes del hospital a los que remitir el dinero recaudado. "La fórmula está: es contra factura y ya está. Es la fórmula correcta. Nos manda factura y ya está. Muchos compañeros han aportado y hay que justificarlo todo'