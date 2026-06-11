Bernardo Silva deja tirados a FC Barcelona y Atlético tras la llamada de Mourinho para el Real Madrid

Fran Fuentes 11 JUN 2026 - 16:25h.

Una llamada de José Mourinho al jugador cambió por completo la intención del jugador portugués

Morata desvela detalles desconocidos de Cristiano Ronaldo fuera del campo: "Nos hacía regalos"

Compartir







José Mourinho ya ejerce, a falta de oficialidad, como el nuevo entrenador del Real Madrid. El técnico portugués está teniendo un papel muy protagonista en las operaciones de mercado del conjunto blanco. Tanto es así que el club trabaja en reforzar el lateral izquierdo por petición expresa y también se busca a otro defensa central para terminar de apuntalar el eje de la zaga. En este sentido, y sin salirnos de los jugadores que le gustaría tener al luso, aparece en el horizonte el nombre de Bernardo Silva, por quien el Atlético de Madrid trabajaba a destajo y que el FC Barcelona también tenía en su agenda. De cerrarse esta operación, supondría toda una venganza en clave madridista tras lo sucedido con Julián Álvarez.

En este sentido, según adelanta José Félix Díaz en el Diario AS, el Real Madrid se ha metido de lleno para intentar ese fichaje. Y es que, si bien fue ofrecido por Jorge Mendes hace dos meses junto al propio José Mourinho, el técnico sí que fue valorado mientras que el nombre del centrocampista quedó a un lado en dicha negociación. De forma paralela aparecieron el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, amén del Galatasaray o la Juventus, aunque ninguno de estos dos últimos ha terminado de convencer al mediapunta.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Arbeloa ya tiene un nuevo pretendiente tras su marcha del Real Madrid y está en la Premier

La llamada de José Mourinho a Bernardo Silva que lo cambió todo

De esta forma, y según la citada información, José Mourinho llamó personalmente al futbolista para hacerle saber que quería contar con él en su segunda etapa al frente del Real Madrid. Su liderazgo y compromiso, amén de sus capacidades futbolísticas, han sido el principal motivo para que el entrenador portugués quiera a su compatriota como el comandante en el centro del campo del Real Madrid.

Es por eso que, cuando todo apuntaba a que Bernardo Silva iba a decidir su futuro antes del Mundial, cambió de parecer. Y es que la citada fuente afirma que, en cuanto el Real Madrid se postuló como una posibilidad real, el jugador dejó de lado cualquier otra propuesta y aplazó el anuncio de su futuro a después de la Copa del Mundo. Así las cosas, de confirmarse que el destino del centrocampista está pintado de blanco supondría un auténtico chasco para los intereses de barcelonistas y atléticos, que han trabajado durante semanas en tratar de cerrar su fichaje, aunque el club que más fuerte apostó fue el rojiblanco.