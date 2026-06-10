Fran Fuentes 10 JUN 2026 - 23:35h.

El delantero canario dio la cara al término del partido y puso en valor el trabajo de sus compañeros y dar las gracias a la afición

Locura máxima en la afición del Málaga para el ascenso: hasta el bus del equipo desaparece entre las bengalas

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Jesé Rodríguez rompió a llorar desconsoladamente tras caer con la UD Las Palmas en el playoff de ascenso a LALIGA EA SPORTS. El delantero canario anotó el gol que igualaba la eliminatoria frente al Málaga CF. Es más, de hecho fue designado el mejor jugador del encuentro. Sin embargo, Joaquín Muñoz empataría el encuentro y haría prevalecer el tanto del partido de ida. De este modo, el que fuera la joven promesa más explosiva de la cantera del Real Madrid volvía a las islas para tratar de subir al equipo de su tierra, pero no se le dieron las cosas, y no ha podido aguantar las lágrimas.

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Jesé Rodríguez da la cara tras la eliminación de Las Palmas ante el Málaga

Al término del encuentro, Jesé Rodríguez dio la cara ante las cámaras y compareció en los micrófonos de LALIGA TV HYPERMOTION, donde agradeció a la afición su apoyo y puso en valor el trabajo de todos sus compañeros. A continuación, sus palabras:

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Qué ha fallado: "Yo creo que no ha fallado nada. Lo hemos intentado todo. El equipo se ha dejado la vida. Ahora es un momento muy difícil. Agradecer a la afición que ha venido, a la afición que nos ha apoyado durante la temporada. Ahora hay que recuperarse de esto y seguir para adelante".

El gol del Málaga les ha matado: "Es fútbol. Es fútbol. Ellos son un buen equipo también. Creo que hemos intentado todo. Le doy la enhorabuena a todos mis compañeros por el partido. Creo que se lo han dejado todo, no hay nada que reprochar. Ahora es un momento difícil. Estoy bastante triste. Ha sido una temporada muy larga. Esta categoría es muy difícil, es muy complicada. Ahora no queda otra que levantar la cabeza".

Han fallado en el objetivo: "Sí, es así. Es así. El objetivo era intentar devolver a este equipo a Primera división, que es donde tiene que estar, porque este equipo no es de esta categoría, es de Primera división. Y bueno, nosotros, lo que es la afición y el equipo, lo hemos intentado todo desde el primer partido de la temporada. Darle la enhorabuena a la afición por el apoyo, y darle la enhorabuena al equipo, creo que lo ha intentado todo. Esto es fútbol. A veces las cosas se dan y a veces no. Y ya está, no hay más".

Un mensaje de futuro a la afición: "Que somos la Unión Deportiva, que nunca nos damos por vencidos. Que lo vamos a volver a intentar. Y ya está. Hay que luchar. Es fútbol. Como te digo, darles las gracias durante la temporada, las gracias por venir. Por estar ahí también en los momentos que les hemos necesitado. No nos queda otra que seguir adelante".