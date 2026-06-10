Final playoff de ascenso Málaga CF - UD Almería: horarios, fechas, TV y quién será local en la vuelta

Fran Fuentes 10 JUN 2026 - 22:58h.

Todos los detalles para disfrutar en vivo de los dos partidos de la eliminatoria por el ascenso

Locura máxima en la afición del Málaga para el ascenso: hasta el bus del equipo desaparece entre las bengalas

Compartir







La UD Almería y el Málaga CF se enfrentarán en la final del play off de ascenso a LALIGA EA SPORTS. Un encuentro que los de Joan Francesc Ferrer, Rubi, alcanzaron tras vencer al CD Castellón. Y los de Juanfran Funes, tras vencer con sufrimiento a la UD Las Palmas. Ambos tratarán de consumar la promoción de categoría y unirse a Racing de Santander y Deportivo de La Coruña. Todo depende de quién gane en esta eliminatoria a doble partido, que el cuadro indálico afronta con cierta ventaja debido a su clasificación durante la temporada regular. De este modo, los partidos se organizarán de la siguiente manera:

El partido de ida será Málaga CF - UD Almería. Tendrá lugar el próximo domingo 14 de junio a las 21.00 horas, en el estadio de La Rosaleda. El local en el partido de ida será el conjunto malaguista, debido a que su clasificación durante la temporada regular ha sido inferior a la de su rival. Del mismo modo, en este encuentro no habrá prórroga en caso de empate.

Así las cosas, el partido de vuelta será UD Almería - Málaga CF. Este se disputará el próximo sábado 20 de junio a las 21.00 horas en el UD Almería Stadium. La vuelta la jugará el conjunto indálico en su casa, tras quedar tercero durante la temporada. Asimismo, sí que habrá prórroga en caso de acabar la eliminatoria en empate durante los 180 minutos reglamentarios. Sin embargo, en caso de que el alargue vuelva a acabar en empate, no se jugará tanda de penaltis. En ese caso, será el conjunto almeriense el que ascienda, debido a esa ventaja clasificatoria en liga regular.

En el apartado televisivo, ambos partidos podrán verse en los siguientes canales: LALIGA TV HYPERMOTION, disponible en las diferentes plataformas de pago, así como en Movistar Plus y Orange Fútbol 2.