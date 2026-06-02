Cuándo se conocerá el calendario de LaLiga 2026/2027

La RFEF ha confirmado que el acto se celebrará en la Plaza Colón de Madrid

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Ya hay fecha para conocer el calendario de LaLiga. La RFEF ha anunciado este martes que celebrará su Asamblea General el próximo martes 30 de junio en Madrid. Posteriormente, se llevará a cabo un acto para anunciar todos los calendarios de las competiciones masculina y femenina, tal y como se realizó la pasada temporada.

"El 30 de junio se cierra la temporada 25/26 en el fútbol español y es la fecha en la que se reunirá la Asamblea General en sesión ordinaria que tendrá lugar, a partir de las 12:00 horas en la sede de la RFEF, la Ciudad del Fútbol", ha anunciado la Federación.

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Ese último día del mes servirá como transición hacia la nueva temporada 2026/2027, que arrancará de manera oficial el miércoles 1 de julio. Así pues, el martes día 30 se celebrará "un evento especial" a partir de las 19:00 horas para dar a conocer todos los calendarios de las competiciones oficiales de la RFEF del próximo curso, masculinos y femeninos, tanto de fútbol como de fútbol sala.

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"El evento se celebrará en la Plaza de Colón de Madrid, donde se ubicará Plaza Selección, el lugar de reunión de los aficionados para seguir a la Selección española de fútbol durante su participación en la Copa Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá", añade la Federación en su comunicado.

A falta de un acuerdo definitivo entre LaLiga y la AFE, todo apunta a que LaLiga arrancará el fin de semana del 16 de agosto, aunque Javier Tebas ya admitió la idea de separar la jornada 1 en dos fechas para que los equipos que más jugadores tengan en las rondas finales del Mundial puedan cumplir con los plazos estipulados de vacaciones y pretemporada, lo que les llevaría a disputar ese primer partido diez días después.