Todos los clubes tendrán "tres semanas de descanso y tres semanas de preparación" tras el Mundial

La nueva norma de la FIFA con las tarjetas que beneficiará el espectáculo en el Mundial 2026

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La jornada 1 de LaLiga EA Sports estará "divida" en dos fechas. Javier Tebas, presidente del organismo, ha anunciado este martes que los diez primeros partidos de la temporada 2026/2027 estarán marcados por el Mundial y se separarán en dos bloques con el objetivo de que todos los futbolistas puedan tener al menos 21 días de vacaciones y tres semanas de pretemporada.

"Se va a cumplir para todos los jugadores lo que establece el convenio colectivo de AFE", ha declarado Tebas ante los medios. "Tres semanas de descanso y tres semanas de preparación para cualquier equipo", agregó.

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La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, mientras que la jornada 1, en teoría, debe arrancar el fin de semana del 15 y 16 de agosto. La propuesta de Tebas es que los equipos cuyos futbolistas no hayan llegado a las fases finales del Mundial puedan jugar ese fin de semana, mientras que los clubes cuyos futbolistas sí hayan llegado hasta semifinales o la final retrasen la jornada 1, que se jugaría diez días después, entre semana, entre la jornada 2 y la jornada 3.

"Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos sobre el 14 de agosto y otros tres o cuatro entre semana. La primera jornada estará dividida y todos los jugadores y los clubes tendrán sus 21 días", expresó Tebas.

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Así pues, los partidos que no se puedan jugar durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto se jugarían "entre la segunda y la tercera jornada, porque si no sería demasiado justo". Esa es, al menos, la idea que maneja el presidente de LaLiga, que deja claro que todo estará supeditado a cuántos clubes sea vean afectados por el Mundial. "Estoy diciendo que son cuatro partidos, pero lo mismo son dos o uno. Nuestra voluntad es cumplir lo que establece el convenio colectivo", agregó.

"Tenemos 70 jugadores y no todos llegan a jugar ni los cuartos de final. Hemos hecho un estudio histórico y una grandísima parte de los futbolista termina de jugar el 28 de junio, por lo que estarían perfectamente preparados para poder jugar el 14 de agosto. Incluso los que terminan el 4 de julio podrían hacerlo".

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Según Tebas, los cuatro equipos "más afectados" podrían ser el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic, pero advierte que "si se da en otro club, no empezaría el 14 de agosto, sino más tarde".