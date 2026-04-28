Eder Sarabia señala la desventaja del Sevilla en la pelea por no descender: "No sé si lo estarán"

Ángel Cotán 28 ABR 2026 - 07:15h.

El técnico analiza la situación de todos los implicados

El Sevilla busca el ‘mejor’ Sánchez-Pizjuán para lograr la salvación

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La lucha por la salvación en LALIGA EA Sports se comprime aún más tras el empate del Levante en casa de un Espanyol que no termina de salir del lío. Con el Real Oviedo muy tocado tras su derrota ante el Elche CF, hasta nueve equipos están batallando por no caer a la zona de peligro. Una incómoda situación a la que, por primera vez en todo el curso, ha caído el Sevilla FC. La preocupación invade al sevillismo, aunque también la esperanza de jugarse la vida en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Pese a ello, Eder Sarabia señala una desventaja a la que debe imponerse el club hispalense.

El pasado lunes, y tras cosechar su tercera victoria consecutiva, el técnico bilbaíno compareció ante los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER. Allí, Sarabia no ocultó la alegría que le ha provocado la primera victoria a domicilio del curso: "La primera del año fuera de casa, desde Coruña el año pasado que fue el ascenso no habíamos vuelto a ganar, se estaba resistiendo. Sabe especialmente bien precisamente por el rival y el momento en el que era".

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Eder Sarabia señala la desventaja del Sevilla FC

El entrenador del Elche fue cuestionado por los rivales de su equipo en estas últimas cinco jornadas ligueras. Eder Sarabia ensalzó a equipos como el Levante, en buena dinámica, aunque aún en el penúltimo escalón clasificatorio. Por el contrario, al analizar al Sevilla, el preparador ilicitano encontró una desventaja que podría marcar el descenso.

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Esta fue la reflexión del técnico vasco: "Las puntuaciones de los de abajo están siendo extraordinarias. Seguramente el Oviedo seguramente es el que más difícil lo tenga, pero a partir de ahí, todos estamos muy muy vivos. Al Levante todos le habríamos dado por muerto hace un tiempo y fíjate que racha lleva. Y el Mallorca, con esa derrota en la segunda parte en Vitoria, le mete en problemas. El Sevilla es lo menos esperado y no sé si va a estar preparado para estar ahí en el barro".

Algo que no le ocurrirá a su equipo, pues Sarabia tiene claro que su Elche sabe competir en cualquier contexto: "Nosotros, una de las cosas que hemos aprendido, es estar un poco en lo bonito, pero también hemos aprendido estar en el barro. Hace tiempo ya que somos capaces de saber por lo que peleamos".