Basilio García Sevilla, 27 ABR 2026 - 14:13h.

Promoción de entradas a precios reducidos para los próximos dos partidos en casa

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El Sevilla FC está “en la UCI”, tal y como reconoció este domingo Luis García Plaza después de la dolorosa derrota sufrida ante el CA Osasuna, y sus aspiraciones de conseguir la permanencia en LALIGA EA SPORTS pasan de manera casi exclusiva por lo que el equipo sea capaz de hacer en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El equipo, después de lamerse las heridas por lo sucedido en El Sadar, tiene una semana completa para limpiar la mente y preparar el partido ante la Real Sociedad del próximo lunes. Cinco días más tarde, el sábado 9 de mayo, recibe también en Nervión al RCD Espanyol, y ser capaz de ganar esos dos partidos le acercaría mucho a evitar el descenso a falta de tres jornadas.

Es por ello que el club, que anunció hace unos días una promoción de entradas para el partido ante los realistas, ha informado este lunes de que esas mismas ofertas estarán a disposición de los sevillistas para el partido ante el Espanyol. No ayuda el horario de los dos encuentros, ya que el primero es en lunes a las 21.00 horas y el segundo será a las 16.15 horas, con muchas posibilidades de que el calor en el estadio sea importante a estas alturas del año.

Además, los resultados del equipo han ido distanciando a la afición del equipo con el paso de los meses. Sin ir más lejos, menos de 30.000 estuvieron en el último partido en casa, ante el Atlético de Madrid, aunque el ambiente fue el de siempre y espoleó a los jugadores a lograr una victoria que fue importante y que debe tener continuidad.

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La promoción de entradas del Sevilla

Al igual que ante la Real Sociedad este próximo lunes 4 de mayo, el Área Social del Sevilla FC ha puesto en marcha una promoción de entradas para socios abonados y socios rojos de cara al otro importante partido de la próxima semana en Nervión, que tendrá lugar el sábado 9 a las 16.15 horas ante el RCD Espanyol.

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De esta forma, tanto en uno como otro partido, habrá precios reducidos que permitirán a estos socios adquirir una localidad desde los 15 euros en Gol Norte y Gol Sur, pasando por 25 y 35 euros en Fondo Alto y Fondo Bajo y hasta los 45 y 55 euros en Preferencia Alta y Preferencia Baja del Ramón Sánchez-Pizjuán. Todo ello, con idea de que el sevillismo sea un jugador más en estos dos encuentros, en los que el equipo se lo juega todo en esta recta final del campeonato.