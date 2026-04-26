Joaquín Anduro 26 ABR 2026 - 20:57h.

Dolor en el Sevilla, que acabará la jornada en descenso

Los señalados en la derrota del Sevilla ante Osasuna

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El Sevilla FC ha vivido una tarde para olvidar en El Sadar con la derrota por 2-1 ante Osasuna que confirma que el equipo hispalense dormirá en descenso a falta de cinco jornadas para el final del campeonato. Un encuentro que duele más después de haberse adelantado en el marcador con el gol de Neal Maupay y esto se reflejó tanto en los jugadores como en la afición desplazada a Pamplona con lágrimas y rostros de dolor e impotencia ante la delicada situación del equipo.

Triste desenlace para un partido en el que Vlachodimos estaba sosteniendo al conjunto andaluz con sus paradas y Maupay resolvió de cabeza un 0-1 que hubiera permitido a los de Luis García Plaza salir del pozo. Sin embargo, Raúl García de Haro en el minuto 80 y Alejandro Catena ya en el 99' le dieron la vuelta al marcador ante la desolación del cuadro andaluz.

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Los jugadores del Sevilla terminaron rotos sobre el campo y en el banquillo tapándose la cara sin poder creerse lo que había sucedido en el encuentro ante Osasuna. Tampoco los fans desplazados a la capital de Navarra, con lágrimas en los ojos ante una derrota que deja a los suyos a un punto de la salvación.

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Las finales del Sevilla para pelear por la salvación

El Sevilla podría acabar incluso penúltimo esta jornada si el Levante consigue ganarle al Espanyol este lunes en el último partido de esta fecha. A la espera del choque de los granotas, los sevillistas se quedan a un punto del Mallorca, el equipo que marca en este momento la salvación; a dos del Alavés, y a tres del Elche, Espanyol y Girona.

El próximo encuentro del cuadro hispalense llegará el lunes 4 ante la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán y le seguirá otro choque en casa, el sábado 9, ante el Espanyol. Lo siguiente será la visita al Villarreal el miércoles 13 de mayo para terminar recibiendo al Real Madrid en Nervión y visitando al Celta en Vigo en la última jornada.