Pepe Jiménez Sevilla, 26 ABR 2026 - 18:22h.

Luis García Plaza: "Si me echan sería la locura, el caos total"

José Ignacio Navarro quiso mostrar apoyo a Luis García Plaza

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El Sevilla FC, en boca de José Ignacio Navarro, ha querido negar la posibilidad de cesar a Luis García Plaza en caso de no sumar este domingo ante Osasuna intentando "apoyar" al equipo en este delicado momento.

Protagonista en la previa del encuentro, José Ignacio Navarro, adjunto a la dirección deportiva, atendió a los micrófonos de DAZN y comentó que "nosotros no nos lo planteamos, Luis García Plaza y su cuerpo técnico vinieron hace un mes, lleva con nosotros tres jornadas. A día de hoy debemos reforzar al equipo, no lo planteamos. Debemos dar tranquilidad, porque quedan pocas jornadas y necesitamos sacar una victoria".

"Todo se está apretando en la zona baja, estamos luchando varios equipos por la permanencia, quedan menos jornadas, esperamos salir con un buen resultado", comentaba poco antes previo al cierre con una declaración clara: "Es una situación atípica para nosotros, lo asumimos con responsabilidad y confianza, debemos demostrarlo en el campo".