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Alineaciones confirmadas de Osasuna y del Sevilla en la jornada 32 de LALIGA EA Sports

Imagen del Sevilla - Osasuna de la ida.
Imagen del Sevilla - Osasuna de la ida. SFC
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El partido más importante del año. Así lo ha catalogado Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, en la previa y así lo han confirmado ambos equipos con dos alineaciones en las que se introducen variantes respecto a la última jornada para intentar sumar de tres.

Osasuna llega a la cita con 39 puntos en una situación que no le permite, de momento, ni sentirse salvado, ni sentirse parte de la pelea por Europa. Un triunfo certificaría su continuidad en la élite y le acercaría a la pelea por la Conference, pero un tropezón podría revivir fantasmas alrededor de El Sadar.

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Los jugadores del Sevilla, antes del Levante
Los jugadores del Sevilla, antes del Levante. Cordon Press

El drama lo trae el Sevilla. Tras su derrota ante el Levante y la remontada del Alavés ante el Mallorca, los de Luis García Plaza arrancan la cita en descenso por segunda vez esta temporada y empiezan a sentir que el crédito se les agota para conseguir la salvación.

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La alineación de Osasuna ante el Sevilla

Lisci ha decidido convocar a todos sus jugadores para el encuentro y reconoció en sala de prensa que tenía varias dudas de cara al encuentro, pero el italiano finalmente se ha decidido para el "partido más importante del año" por el siguiente once.

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Sergio Herrera en portería; Rosier, Boyomo, Catena, Galán en defensa; Moncayola, Iker Muñoz y Oroz en el centro; Rubén García, Víctor Muñoz y Budimir arriba.

El once del Sevilla ante Osasuna

Por su parte, Luis García Plaza adelantó en sala de prensa que realizaría algunos cambios y que, además, tendría que hacer varios descartes (5) antes del encuentro. El técnico busca tres puntos que le permita salir de la zona roja y ganar confianza, colocando el siguiente once.

Odysseas en portería; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo en defensa; Sow, Agoumé, Vargas, Oso en el mediocampo y arriba, en punta, Isaac y Maupay.

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