Alessio Lisci: "El del Sevilla es el partido más importante del año"

Álvaro Borrego 25 ABR 2026 - 15:46h.

El entrenador italiano califica el partido de este domingo como "lo más parecido a una final"

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Alessio Lisci, entrenador del CA Osasuna, ha tildado el duelo de este domingo contra el Sevilla FC como “el partido más importante del año”, en el que los rojillos podrían firmar la permanencia de virtual ante un cuadro andaluz con urgencia de victoria. El preparador italiano se ha marcado como objetivo “sellar la salvación”, al ser “el partido más importante” disputado hasta la fecha en la presente temporada, con puntos en juego que podrían significar su presencia un año más en la élite.

“Ellos vienen con una necesidad increíble y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ellos van a reaccionar y no nos podemos fiar del último partido. Tenemos que estar muy preparados porque es algo que se acerca muchísimo a una final”, ha analizado el italiano, agradeciendo a la afición el hecho de llenar El Sadar mañana.

El conjunto navarro que viene de perder en San Mamés ante el Athletic Club dejó la sensación de un equipo sin una idea clara de juego y falto de intensidad. Algo que no sentó bien en la grada, en un momento en el que Osasuna pudo acercarse a los puestos europeos. El encuentro ante el Sevilla se presenta también como una prueba de carácter, por lo que los de Alessio Lisci están obligados a ofrecer una versión reconocible: competitiva, intensa y con personalidad.

Por eso Alessio Lisci aseguraba que "habrá que saber sufrir". "Todos juntos a sacar los tres puntos. Si los sacamos, a celebrar como toca la salvación. A partir del día siguiente, a pisar el acelerador al máximo para ver hasta dónde podemos llegar”, ha dicho. Sobre el Sevilla, Lisci ha anotado lo siguiente: “Tienen jugadores muy buenos, el tema es que quizás no estén en su mejor momento de confianza, pero es un club muy histórico y van a reaccionar”.

“Estamos estudiando absolutamente todo, de cara al futuro también, para mejorar porque es una lástima que con la cantidad de puntos que hacemos en casa no seamos capaces de hacerlos fuera para permitirnos tener 4-5 puntos más”, ha señalado.