El Sevilla FC dormirá en puestos de descenso

Álvaro Borrego 25 ABR 2026 - 16:14h.

El Sevilla sigue dependiendo de sí mismo, aunque está obligado a ganar ante Osasuna

Luis García Plaza: "Si me echan sería la locura, el caos total"

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La remontada del Alavés contra el Mallorca provocará que el Sevilla FC duerma en puestos de descenso en la víspera del partido que se celebrará este domingo contra el CA Osasuna. Un triunfo que agranda la amenaza del abismo y que complica todavía más las opciones de permanencia de los de Luis García Plaza, obligados a ganar en El Sadar sino quieren terminar el fin de semana entre los tres peores clasificados de LALIGA.

Por el momento, el conjunto sevillista sigue dependiendo de sí mismo para amarrar la permanencia, aunque para ello esté obligado a ganar a Osasuna. En el mejor de los casos podría cerrar esta jornada 33 en la 15ª posición, con dos puntos de ventaja con el descenso, pero en el peor de los escenarios podría incluso terminarla como penúltimo, si el Levante gana y los sevillistas terminan perdiendo en El Sadar. Si de por sí ya lo hacía, a partir de ahora el Sevilla FC mirará todavía más a lo que ocurra en otros campos, con varios enfrentamientos clave esta misma jornada, como el Espanyol-Levante, el Valencia-Girona o el Oviedo-Elche.

El calendario del Sevilla FC y de sus rivales

Rayo Vallecano (11º con 38 puntos)

En casa: Real Sociedad, Girona y Villarreal.

A domicilio: Getafe, Valencia y Alavés.

Espanyol (12º con 38 puntos)

En casa: Levante, Real Madrid, Athletic y Real Sociedad.

A domicilio: Sevilla FC y Osasuna.

Girona (13º con 38 puntos)

En casa: Mallorca, Real Sociedad y Elche.

A domicilio: Valencia, Rayo Vallecano y Atlético.

Valencia (14º con 36 puntos)

En casa: Girona, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y FC Barcelona.

A domicilio: Athletic y Real Sociedad.

Alavés (15º con 36 puntos)

En casa: Athletic, Barcelona y Rayo Vallecano.

A domicilio: Elche y Real Oviedo.

Mallorca (16º con 35 puntos)

En casa: Villarreal y Oviedo.

A domicilio: Girona, Getafe y Levante.

Elche (17º con 35 puntos)

En casa: Alavés y Getafe.

A domicilio: Oviedo, Celta de Vigo, Elche y Girona.

Sevilla FC (18º con 34 puntos)

En casa: Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid.

A domicilio: Levante, Osasuna, Villarreal y Celta de Vigo.

Levante (19º con 32 puntos)

En casa: Osasuna y Mallorca.

A domicilio: Espanyol, Villarreal, Celta de Vigo y Real Betis.

Real Oviedo (20º con 27 puntos y un partido menos)

En casa: Villarreal, Elche, Getafe y Alavés.

A domicilio: Real Betis, Real Madrid y Mallorca.