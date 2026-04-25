Celia Pérez 25 ABR 2026 - 15:59h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Quique Sánchez Flores

El Big Data predice el final de la lucha por la permanencia: ínfima reserva del Sevilla y seis implicados

Compartir







El Deportivo Alavés se ha medido este sábado al Mallorca en el partido correspondiente a la jornada 32 de LALIGA EA Sports. Los de Quique Sánchez-Flores consiguieron dejar los tres puntos en casa gracias al doblete de Toni Martínez en un duelo clave en la lucha por la salvación.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto babazorro en el partido disputado en el estadio de Mendizorroza.

Sivera [6]: partido correcto en las ocasiones que le tocó intervenir. Poco pudo hacer en el gol de Van Virgili. Atento para adelantarse en el fallo de Tenaglia que a punto estuvo de aprovechar Muriqi.

Ángel Pérez [8]: subiendo constantemente en ataque. Al principio un precipitado, pero fue dándole sentido a sus centros y siendo incisivo con sus llegadas. Creó un auténtico quebradero de cabeza para la defensa bermellona.

Jonny [6]: le dio demasiado espacio a Jan Virgili en el gol. Cartulina amarilla por una falta a Pablo Torre.

Tenaglia [7]: encargado de dar salida al balón. Siempre seguro. Tuvo una buena chilena que obligó a lucirse a Leo Román. Tuvo un fallo en la recta final que a punto estuvo de provocar un buen susto.

Parada [5]: sin demasiada incidencia, salvó un partido sin alardes. Vio la cartulina amarilla por una falta a Muriqi.

Rebbach [6]: le costó ante la defensa de Maffeo. Disparo flojo que detuvo si problemas Leo Román.

Blanco [7]: bien en la presión, recuperando y sacando el balón con sentido. Lo intentó con un rechace en la frontal.

Ibáñez [6]: bastante tapado al principio, si poder alargar el juego babazorro. Ganó protagonismo con el paso de los minutos, controlando y dando sentido al juego.

Aleñá [5]: lo intentó, a la contra. Trató de conducir el balón y llegar a la frontal, pero no tuvo la incidencia que el equipo necesitaba.

Toni Martínez [8]: le costó aparecer, pero apareció y de ¡qué manera! Goleador por partida doble. El primero de cabeza que suponía el empate en el marcador y poco después tras un centro de Ángel Pérez.

Lucas Boyé [-]: apenas duró tres minutos sobre el terreno de juego. Se rompió en una carrera y no pudo continuar.

Sustituciones en el Deportivo Alavés

Ibrahim Diabate [4]: corrió y presionó, aunque no tuvo protagonismo en ataque. No llegó por poco a rematar un buen centro por la derecha.

Denis Suárez []: nada más entrar tuvo una buena ocasión en la frontal que se topó con Mascarell. Lo volvió a intentar sin demasiada fortuna.

Guridi [-]: apenas incidió en el juego babazorro.

Pacheco [-]: apenas incidió en el juego babazorro.

Calebe [-]:apenas incidió en el juego babazorro.