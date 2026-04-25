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El uno por uno del Alavés ante el Mallorca: notas de un triunfo clave por la permanencia

Once titular del Alavés
Once titular del Alavés. LALIGA
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El Deportivo Alavés se ha medido este sábado al Mallorca en el partido correspondiente a la jornada 32 de LALIGA EA Sports. Los de Quique Sánchez-Flores consiguieron dejar los tres puntos en casa gracias al doblete de Toni Martínez en un duelo clave en la lucha por la salvación.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto babazorro en el partido disputado en el estadio de Mendizorroza.

Sivera [6]: partido correcto en las ocasiones que le tocó intervenir. Poco pudo hacer en el gol de Van Virgili. Atento para adelantarse en el fallo de Tenaglia que a punto estuvo de aprovechar Muriqi.

Ángel Pérez [8]: subiendo constantemente en ataque. Al principio un precipitado, pero fue dándole sentido a sus centros y siendo incisivo con sus llegadas. Creó un auténtico quebradero de cabeza para la defensa bermellona.

Jonny [6]: le dio demasiado espacio a Jan Virgili en el gol. Cartulina amarilla por una falta a Pablo Torre.

Tenaglia [7]: encargado de dar salida al balón. Siempre seguro. Tuvo una buena chilena que obligó a lucirse a Leo Román. Tuvo un fallo en la recta final que a punto estuvo de provocar un buen susto.

Parada [5]: sin demasiada incidencia, salvó un partido sin alardes. Vio la cartulina amarilla por una falta a Muriqi.

Rebbach [6]: le costó ante la defensa de Maffeo. Disparo flojo que detuvo si problemas Leo Román.

Blanco [7]: bien en la presión, recuperando y sacando el balón con sentido. Lo intentó con un rechace en la frontal.

Antonio Blanco lucha un balón con Pablo Torre
Antonio Blanco lucha un balón con Pablo Torre. Cordón Press

Ibáñez [6]: bastante tapado al principio, si poder alargar el juego babazorro. Ganó protagonismo con el paso de los minutos, controlando y dando sentido al juego.

Aleñá [5]: lo intentó, a la contra. Trató de conducir el balón y llegar a la frontal, pero no tuvo la incidencia que el equipo necesitaba.

Toni Martínez [8]: le costó aparecer, pero apareció y de ¡qué manera! Goleador por partida doble. El primero de cabeza que suponía el empate en el marcador y poco después tras un centro de Ángel Pérez.

Lucas Boyé [-]: apenas duró tres minutos sobre el terreno de juego. Se rompió en una carrera y no pudo continuar.

Sustituciones en el Deportivo Alavés

Ibrahim Diabate [4]: corrió y presionó, aunque no tuvo protagonismo en ataque. No llegó por poco a rematar un buen centro por la derecha.

Denis Suárez []: nada más entrar tuvo una buena ocasión en la frontal que se topó con Mascarell. Lo volvió a intentar sin demasiada fortuna.

Guridi [-]: apenas incidió en el juego babazorro.

Pacheco [-]: apenas incidió en el juego babazorro.

Calebe [-]:apenas incidió en el juego babazorro.

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