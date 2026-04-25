El uno por uno del Alavés ante el Mallorca: notas de un triunfo clave por la permanencia
Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Quique Sánchez Flores
El Big Data predice el final de la lucha por la permanencia: ínfima reserva del Sevilla y seis implicados
El Deportivo Alavés se ha medido este sábado al Mallorca en el partido correspondiente a la jornada 32 de LALIGA EA Sports. Los de Quique Sánchez-Flores consiguieron dejar los tres puntos en casa gracias al doblete de Toni Martínez en un duelo clave en la lucha por la salvación.
En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto babazorro en el partido disputado en el estadio de Mendizorroza.
Sivera [6]: partido correcto en las ocasiones que le tocó intervenir. Poco pudo hacer en el gol de Van Virgili. Atento para adelantarse en el fallo de Tenaglia que a punto estuvo de aprovechar Muriqi.
Ángel Pérez [8]: subiendo constantemente en ataque. Al principio un precipitado, pero fue dándole sentido a sus centros y siendo incisivo con sus llegadas. Creó un auténtico quebradero de cabeza para la defensa bermellona.
Jonny [6]: le dio demasiado espacio a Jan Virgili en el gol. Cartulina amarilla por una falta a Pablo Torre.
Tenaglia [7]: encargado de dar salida al balón. Siempre seguro. Tuvo una buena chilena que obligó a lucirse a Leo Román. Tuvo un fallo en la recta final que a punto estuvo de provocar un buen susto.
Parada [5]: sin demasiada incidencia, salvó un partido sin alardes. Vio la cartulina amarilla por una falta a Muriqi.
Rebbach [6]: le costó ante la defensa de Maffeo. Disparo flojo que detuvo si problemas Leo Román.
Blanco [7]: bien en la presión, recuperando y sacando el balón con sentido. Lo intentó con un rechace en la frontal.
Ibáñez [6]: bastante tapado al principio, si poder alargar el juego babazorro. Ganó protagonismo con el paso de los minutos, controlando y dando sentido al juego.
Aleñá [5]: lo intentó, a la contra. Trató de conducir el balón y llegar a la frontal, pero no tuvo la incidencia que el equipo necesitaba.
Toni Martínez [8]: le costó aparecer, pero apareció y de ¡qué manera! Goleador por partida doble. El primero de cabeza que suponía el empate en el marcador y poco después tras un centro de Ángel Pérez.
Lucas Boyé [-]: apenas duró tres minutos sobre el terreno de juego. Se rompió en una carrera y no pudo continuar.
Sustituciones en el Deportivo Alavés
Ibrahim Diabate [4]: corrió y presionó, aunque no tuvo protagonismo en ataque. No llegó por poco a rematar un buen centro por la derecha.
Denis Suárez []: nada más entrar tuvo una buena ocasión en la frontal que se topó con Mascarell. Lo volvió a intentar sin demasiada fortuna.
Guridi [-]: apenas incidió en el juego babazorro.
Pacheco [-]: apenas incidió en el juego babazorro.
Calebe [-]:apenas incidió en el juego babazorro.