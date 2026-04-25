Pablo Sánchez 25 ABR 2026 - 19:37h.

Toni Martínez se rinde a Quique Sánchez Flores, clave en la apretada lucha por la salvación: "No creo en los milagros"

Los rojiblancos, en el pozo tras la victoria del Alavés

Compartir







El Sevilla se juega este domingo desde las 18.30 horas en El Sadar buena parte de sus opciones de continuar en LALIGA EA SPORTS la próxima temporada. Así de simple y así de duro. La victoria del Alavés frente al Mallorca puso de nuevo patas arriba la zona roja y llevó a los de Luis García Plaza a las posiciones de descenso a falta de seis jornadas.

La respuesta de Luis García Plaza ante la situación actual que atraviesa el equipo ha sido clara: hacer piña. Por eso decidió convocar para el duelo ante Osasuna a toda la plantilla. Incluso los lesionados Marcao y Azpilicueta están en una lista que por ahora está compuesta por 28 futbolistas y de la cual se tendrán que caer cinco piezas antes de la cita dominical.

Así las cosas, la convocatoria está formada por los siguientes jugadores: Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Azpilicueta, Juanlu, Kike Salas, Gudelj, Nianzou, Cardoso, Gattoni, Marcao, Castrín, Oso, Suazo, Jordán, Agoumé, Mendy, Sow, Manu Bueno, Peque, Januzaj, Vargas, Ejuke, Alexis, Maupay, Isaac y Akor.

PUEDE INTERESARTE La explicación técnica al ostracismo de Joan Jordán en el Sevilla FC

El descenso se aprieta

Como decíamos, el Sevilla arrancará su partido en Pamplona en puestos de descenso. Los equipos de abajo no paran de sumar y el grueso de ellos atraviesan una buena dinámica. Eso ha provocado que la ansiedad para el duelo ante Osasuna sea aún mayor desde el inicio. Todo ello sin tener en cuenta lo que suceda en el resto de encuentros de la jornada y lo que pueda acontecer, con otros equipos inmersos en la misma pelea y que pueden sacar aún más ventaja a los rojiblancos.

El partido, declarado de alto riesgo, medirá a dos equipos en posiciones bien opuestas y a un cuadro rojillo que podría dar un golpe en la mesa sobre el descenso y meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos. Sin duda, 90 minutos cargados de tensión y objetivos.