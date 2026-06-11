El Betis, pendiente del Mundial de Lo Celso

Álvaro Borrego 11 JUN 2026 - 11:44h.

El Betis está dispuesto a escuchar ofertas y liberar masa salarial, aunque no forzará las cosas

Sofyan Amrabat, un deseo con muchos condicionantes para el Betis

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Gio Lo Celso espera cumplir este verano el sueño de debutar en un Mundial de fútbol. El argentino se perdió la edición de 2022 (en la que Argentina fue campeona del mundo) por una lesión y ahora buscará sus primeros minutos en una cita mundialista, dado que en la cita de 2018 no participó en ninguno de los cuatro encuentros con el combinado por entonces dirigido por Jorge Sampaoli. Especialmente atentos estarán esta vez en el Real Betis, dado que un buen rendimiento del mediapunta ayudaría a agilizar una posible venta que no se vería con malos ojos en la entidad.

Si bien Lo Celso aún tiene contrato hasta 2028 (y quiere jugar la Champions), en el Real Betis esperan una posible venta satisfactoria para las partes, que además de recuperar parte de lo invertido permitiría a la entidad liberar un hueco importante para el límite salarial. Su salario está entre los más importantes de la plantilla, por lo que liberar ese hueco por un futbolista que no es ni mucho menos indiscutible daría oxígeno a la dirección deportiva para afrontar refuerzos de mayor envergadura. De todas formas, el club no forzará las cosas. Aún tiene comprometidas dos campañas más y con 30 años su situación no es ni mucho menos desesperada.

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Lo Celso gusta especialmente en la MLS y durante los últimos mercados hubo cantos de sirena, pero siempre antepuso su continuidad en el Real Betis a cualquier otra opción. Sin embargo esta temporada su rol no ha sido tan protagonista, más por demérito suyo que por decisiones del entrenador, que apostó por él ante la ausencia de Isco Alarcón. Nunca terminó de dar el paso al frente que se le recriminaba y todos esos ingredientes hacen que la entidad valore seriamente su salida.

Gio Lo Celso empezó con buen pie la temporada, marcando el gol del triunfo frente al Alavés y siendo especialmente decisivo contra Celta y Real Sociedad, pero su manera de proceder provocó muchas dudas en la afición, que incluso lo despidió con pitos en más de una ocasión, síntoma del hastío y/o desesperación que generaba el hacer del argentino sobre el terreno de juego. Con la ausencia de Isco Alarcón el argentino acumuló muchos minutos, pero terminó siendo eclipsado por compañeros como Pablo Fornals, Ez Abde o Antony, dada la poca capacidad del mediapunta de marcar las diferencias.

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Una lesión en enero terminó de lastrar su campaña, que se reduce a solo tres goles y tres asistencias en 32 partidos. El principal hándicap con el que tendrá que lidiar este verano la dirección deportiva es que la Champions League supone todo un caramelo para la plantilla, además que muchos de ellos saben que salir del Real Betis provocará encontrar un contexto mucho menos atractivo, tanto en lo deportivo como en lo económico. Sea como fuere, desde Estados Unidos siguen sondeando su fichaje y un buen Mundial podría ayudar a revalorizarlo, con el deseo vigente de la entidad de encontrarle una salida este verano, aunque en ese escenario tendrá mucho que decir el propio Lo Celso.