Pepe Jiménez Sevilla, 30 ABR 2026 - 21:31h.

El argentino agradece la gestión de minutos realizada por Manuel Pellegrini

Pellegrini encuentra "algo distinto" con Lo Celso

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No ha sido, ni mucho menos, un año sencillo para Giovani Lo Celso, pero el atacante bético ha vuelto en el momento más importante, lo ha hecho con buen ritmo y ahora, con el mercado veraniego aún por medio, sueña con volver a la Champions League... como bético.

Porque a pesar de que muchos le señalan como una salida asegurada este verano, el futbolista no piensa un segundo en ello y, tal y como ha admitido en los medios oficiales del Betis, el argentino solo se centra en volver a jugar la Champions con la camiseta del Betis.

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"La verdad que sería un sueño para este club jugar en una competición así. Pero bueno, sabemos que no está en nuestras manos, que dependemos de otros factores. Lo que sí está en nuestras manos es jugar cada partido y ganarlo y sacar la mayor cantidad de puntos", comenta en la citada entrevista.

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En la misma entrevista, Lo Celso repite en varias ocasiones que ser quintos es lo único que depende de ellos mismos y aunque reconoce que la eliminación ante el Braga "fue duro", cree que lo mejor aún está por llegar. "Lo importante es sobreponerse a esas adversidades. Obviamente que la derrota en Europa fue muy dura, pero bueno, ya no nos podemos lamentar de eso y tenemos que enfocar y preparar de la mejor manera lo que viene".

En otro orden, Lo Celso aseguró sentirse muy bien tras la lesión y agradeció el reparto de minutos realizado por Manuel Pellegrini para poder asentarse tras sus molestias. "Obviamente, después de ese tiempo parado, fue más que nada dosificar esos minutos, como vos bien decís, que tuvimos dos partidos en tres días".

"Los resultados acompañaron, el rendimiento acompañó. Entonces eso te da aún más confianza y es más positivo", sentencia en la citada entrevista.