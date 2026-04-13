Álvaro Borrego 13 ABR 2026 - 12:20h.

El argentino regresó dos meses y medio después y se suma a la causa del Betis justo cuando más se le necesita

El Betis, pendiente de ingresar casi 5 millones

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Gio Lo Celso volvió a sentirse futbolista casi tres meses después. El argentino se lesionó en Salónica el pasado 22 de enero y desde entonces se ha perdido catorce partidos oficiales, llevando incluso al entrenador a dejarlo fuera de la lista para Europa. Demasiado tiempo para un equipo tan necesitado de calidad en zona de tres cuartos y más aún con la otra ausencia de Isco Alarcón, lo que mermó y mucho las opciones del Real Betis en esa parcela del campo. Este domingo disputó un cuarto de hora en El Sadar y dejó gratas sensaciones ante Osasuna, prometiendo ser una de las principales bazas del conjunto verdiblanco en estas últimas siete jornadas de LALIGA.

Por momentos el argentino ofreció algo que no tenía el equipo hasta entonces. Más fútbol, más pausa y más precisión en los metros finales. Cuando a todos sus compañeros les quemaba la pelota, Lo Celso salió con personalidad, queriendo ser importante, y aunque el físico aún no le dé para estar al cien por cien, la calidad con los pies sigue estando intacta. Argumentos a favor del Real Betis hay de sobra.

Lo Celso suplió en el minuto 74 en El Sadar a Pablo Fornals y dio tono, dentro de las lógicas carencias físicas, a una línea clave en el juego de los de Pellegrini, huérfana en el enganche del factor diferencial que suponen las ausencias del internacional rosarino y, además, de la de Isco Alarcón, a quien se espera también como agua de mayo tras su calvario de lesiones. Con treinta años recién cumplidos el 9 de abril, Lo Celso es un jugador cuyo concurso, pese a lo guadianesco de su rendimiento en el presente ejercicio, se antoja clave en las aspiraciones europeas verdiblancas.

A su conocida calidad y efectividad en los metros finales se suma la ambición de Lo Celso de ganarse un puesto para el próximo Mundial de fútbol, habida cuenta que no ha podido estar en la última convocatoria de Scaloni previa a la cita mundialista. A buen seguro el argentino querrá potenciar su puesta a punto y dejarle claro a su seleccionador que está en plenitud de condiciones para intentar revalidar el título. Un paso al frente que a buen seguro agradecerá el Real Betis.

Con su regreso al equipo, aunque solo sea en LALIGA, Manuel Pellegrini suma más virtudes a su esquema. Una noticia que celebraba el propio entrenador: "Me alegro mucho por Gio, porque ha sido una lesión muy larga, una ruptura de un tendón que no era fácil superarla. Además, es un jugador que nos aporta muchísimo por su calidad, por su claridad. Llevaba casi tres meses y medio sin jugar y entró hoy día y, con el balón, parece que no hubiera tenido ninguna lesión. Así que nos da algo distinto, nos da más fútbol, nos da pausa, nos da precisión. Así que creo que es un jugador muy importante para la recta final del campeonato. Me alegro mucho por él, porque ha tenido meses complicados".