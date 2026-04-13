Álvaro Borrego 13 ABR 2026 - 11:16h.

Eliminar al Sporting de Braga dejaría 4.2 millones en las arcas del club, sin contar la venta de entradas, activaciones y demás conceptos

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El Real Betis afronta una de las semanas más importantes de su historia. En juego, la posibilidad de disputar por primera vez unas semifinales de Europa League, con todo lo que eso supone para el club y sobre todo para su afición, que prepara un llenazo histórico en La Cartuja. El conjunto que dirige Manuel Pellegrini buscará este jueves hacer bueno el empate de la ida y lograr una victoria ante el Sporting de Braga para seguir soñando en esta segunda competición continental. El premio sería colarse entre los cuatro mejores del torneo, con lo que eso conllevaría para las arcas de la entidad, que ya ha alcanzado su cifra récord de ingresos en Europa.

El Betis ya ha batido su récord de ingresos

El sistema de reparto de la Europa League contempla ingresos por participación, resultados obtenidos, clasificación para rondas posteriores y otros conceptos vinculados al desempeño deportivo. Entre todos esos conceptos el Real Betis ha superado los 21.3 millones presupuestados a inicios de temporada, mejorando lo ingresado hace un año por llegar a la final de la Conference League. A todas estas cifras hay que sumar el nuevo concepto de lo que antes era market pool, que combina el valor comercial del club y sus méritos históricos en torneos continentales.

Solo por disputar la fase de grupos cada equipo debía percibir unos 4.31 millones, por lo que en ese sentido el club ya aumentó notablemente sus ingresos respecto a la Conference League. En la liguilla cada victoria se pagó a 450.000 euros y 150.000 por empate. Así las cosas, el Real Betis generó un total de 2.100.000 euros solo por los resultados.

También fue importante colarse entre los mejores de la competición, dado que por quedar en cuarto lugar el Real Betis ha debido ingresar unos 2.4 millones. Hacerlo entre los ocho mejores tuvo además premio doble, pues cada uno de ellos recibió 600.000 euros adicionales.

Más de cuatro millones si elimina al Braga

Por llegar a octavos ingresó 1.75 millones y por eliminar al Panathinaikos otros 2.5 millones de euros adicionales. Y esos ingresos se pueden disparar todavía más si el Real Betis logra eliminar al Sporting de Braga, dado que ingresarían 4.2 millones por llegar a la semifinal. Todo ello sin contar lo que se ingresará en entradas, activaciones y demás conceptos el día del partido.

Fantaseando con alcanzar la gloria, serían nada menos que 7 kilos por disputar la gran final de Estambul. Finalmente, el vencedor de la gran final y por tanto campeón de la Europa League percibirá otros 6 millones de euros además de disputar la siguiente edición de la Champions League. Por último, el 35% del presupuesto total serán otros 198 millones de euros a repartir y que estarán determinados por la venta de los derechos audiovisuales.