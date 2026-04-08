El uno por uno y las notas del Betis contra el Braga en Europa League

Álvaro Borrego Braga / Enviado especial, 08 ABR 2026 - 20:42h.

Un gol del Cucho Hernández iguala una eliminatoria que se resolverá la próxima semana en La Cartuja

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El Real Betis deja los deberes para la vuelta. Los verdiblancos se repusieron con madurez al gol inicial del Braga, que puso las cosas cuesta arriba desde el principio. De menos a más, los de Manuel Pellegrini adelantaron líneas y generaron ocasiones como para merecer incluso algo más, pero la colosal actuación de Hornícek negó la reacción una y otra vez. El guardameta lo paró absolutamente todo, o casi todo, pues Cucho Hernández convirtió el penalti provocado por Ez Abde. Todo se resolverá la semana que viene, con el factor a favor de La Cartuja.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Sporting de Braga.

Pau López (5): El ying y el yang. Deja su palo medio vendido en el gol, aunque luego se repuso con un par de intervenciones positivas.

Aitor Ruibal (4): Se desentiende de la marca en el gol. Más comedido que de costumbre en labores ofensivas. Sufrió mucho con los balones a la espalda.

Bartra (7): El mejor. Lo único digno en la primera mitad. Híper activo en ataque, le anularon el gol y estrelló otro remate en el palo. En defensa tapó una clarísima a Gabri Martínez y otra a Moutinho.

Natan (3): Cometió un error grosero (junto a Ricardo) en el 1-0. Lo defendió con la mirada. Eso marca su partido.

Ricardo (2): Es lo que tiene estudiar al rival. El Braga lo hizo y apenas tardó cinco minutos en destapar las debilidades del Betis. Córner al primer palo, 'marca' de Ricardo Rodríguez y el resultado casi siempre es el mismo. Como en el Bernabéu.

Amrabat (3): De los peores partidos que se le recuerda con la verdiblanca. Jugó condicionado por una tarjeta en el minuto diez. Llegó tarde y mal a todos los balones divididos. Tampoco estuvo acertado con balón. Fue sustituido al descanso.

Marc Roca (3): Un espanto. Ni construye, ni destruye. Partido para olvidar. Otro más.

Fidalgo (4): Tiene detalles de calidad, pero le faltó acierto en el último pase y mejor criterio en la toma de decisiones. No estuvo a la altura de lo esperado.

Fornals (4): El entrenador decidió ponerle en un sitio que no es el suyo. Tirado al costado y para colmo alejado del área. Así es imposible sacar su mejor versión. En la segunda mitad regresó al centro del campo y el Betis ganó criterio en la base de la jugada, pero desde luego no fue su mejor día.

Ez Abde (5): De menos a más. En la primera mitad estuvo maniatado, sin espacios para marcar diferencias. Tuvo un mano a mano y lo erró. Esa fue su única aparición con peligro. Tras el descanso no mejoró en exceso, pero un chispazo le bastó para provocar el penalti y marcar la diferencia. Es lo que tienen los grandes futbolistas.

Cucho Hernández (6): Lo intenta de todos los colores, pero le cuesta un mundo acertar de cara a gol. De cabeza, con las dos piernas, desde fuera... Es versátil y brillante en los movimientos, pero se le reclama mayor presencia (y efectividad) en el área. Al menos acertó desde los once metros.

Suplentes

Antony (6): Su mera presencia en el campo sirvió para que el Braga diese un paso atrás, alimentando así los miedos del rival y permitiendo al Betis mayor holgura con balón. Tuvo en sus botas el 1-2 en el último minuto, pero su disparo se marchó rozando la escuadra derecha de Hornícek.

Altimira (5): Supo darle equilibrio al centro del campo cuando más roto estaba el partido. Buenos minutos los suyos.

Deossa (-): Un par de arrancadas en conducción... y nada más.

Riquelme (): S.C.

Chimy (): Ni la tocó.