Saray Calzada 08 ABR 2026 - 16:24h.

El diario.es ha publicado una información sobre un posible delito cometido por varios jugadores por comprar relojes

El juez de Andorra ha pedido colaboración a las autoridades españolas

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El juez andorrano Joan Carles Moynat ha abierto una investigación contra varios jugadores de fútbol. Santi Cazorla (Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Teye Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilla), Dani Carvajal (Real Madrid), Juan Bernat (Eibar) y David Silva, ya retirado, son los futbolistas que ya están siendo investigados por un presunto delito de contrabando según aseguran en el diario.es.

En la causa aseguran que quieren preguntarles a los jugadores por "la compra, entrega y transporte” de relojes, tal y como viene recogido en el auto al que ha tenido acceso el citado medio. Aseguran que la Guardia Civil ya habría contactado con algunos de los implicados.

El entramado de los relojes

El juez ha pedido colaboración a las autoridades españolas para indagar sobre este asunto. Se está investigando a los siete futbolistas que presuntamente compraron los relojes y siete particulares o empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana que luego los revendía a los jugadores. A estos se les suma una mujer que compró un reloj a la firma de Andorra, pero tres días después le devolvieron los 79.000 euros que pagó por él.

Diego G.C. es el principal investigado en la causa y ya el juez lo mandó a prisión en octubre de 2025. A este se le imputa un delito de contrabando y blanqueo de capitales. Presuntamente, los futbolistas compraban los relojes a la firma liderada por Diego y no a las marcas oficiales. Eran relojes de lujo. Según el auto, el jugador que más dinero habría pagado al investigado es Thomas Partey tras haber comprado tres modelos Patek Philippe por 415.000 euros.

A este le sigue Juan Bernat con 367.000 euros tras haber comprado tres Patek Philippe y un Rolex. Dani Carvajal o Santi Cazorla son los que menos habrían comprando. El jugador del Real Madrid habría pagado 64.800 euros por un Rolex Daytona en 2021 y el del Real Oviedo tiene una transferencia de 58.000 euros, pero en la contabilidad de la marca liderada por Diego G.C. no consta ninguna factura emitida al Cazorla.

En el auto aseguran que el entramado de Diego G.C era para presuntamente “eludir sus obligaciones aduaneras” y así no pagar el IVA de los productos