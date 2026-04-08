Fran Fuentes 08 ABR 2026 - 17:53h.

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Aluvión de críticas e incluso memes tras la actuación del lateral ferrolano frente al Bayern

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Álvaro Carreras fue uno de los jugadores señalados del Real Madrid en su derrota frente al Bayern de Múnich en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. El partidazo de Michael Olise desequilibró la balanza desde prácticamente el principio del encuentro, y fue precisamente por el costado defendido por el ferrolano por donde se coló constantemente. Para colmo, Vinicius Júnior le metió en dos líos que no acertó a resolver y que costaron los dos goles del conjunto alemán en el Santiago Bernabéu. Tras el encuentro, las reacciones se han sucedido una tras otra, desde las críticas internas de Antonio Rüdiger hasta el clamor de la propia afición merengue. En este sentido, el defensor ha centrado el descontento de numerosos usuarios, simpatizantes o aficionados del club blanco, que le colocan como uno de los culpables del resultado negativo.

En este sentido, no pocos hablan de que "Olise se metió en el bolsillo a Carreras", "humillación" o que, simplemente, cruzan los dedos para que Ferland Mendy se recupere a tiempo de cara al encuentro de vuelta, que tendrá lugar el próximo miércoles. Otros directamente hablan de Álvaro Carreras como el ejemplo de 'medianización' de la plantilla merengue, considerando que el Real Madrid ha pagado millonadas por jugadores que, si bien son cumplidores, están lejos de tener el máximo nivel competitivo. Como consecuencia, en los días más importantes de la temporada no están preparados para competir al máximo nivel porque está por encima de sus posibilidades.

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Arbeloa defiende a Álvaro Carreras: "Aprenderá de esto"

Sea como fuere, el jugador sigue manteniendo la confianza de su entrenador, Álvaro Arbeloa. El técnico considera que esta experiencia le hará más fuerte y competitivo, y que podrá sacar mucho en claro de lo sucedido el pasado martes: "Carreras es un jugador increíble. Es uno de los mejores laterales del mundo. Confío plenamente en él y estoy seguro de que aprenderá de esto. No es fácil enfrentarse a un jugador como Olise", reflexionaba en sala de prensa. Mientras tanto, algunos aficionados esperan que para el partido de vuelta ya esté disponible otra vez Ferland Mendy, o incluso están convencidos de que Fran García podría hacer un partido más solvente en el Allianz Arena que el propio Álvaro Carreras.

Habrá que esperar a la semana que viene para ver si el partido que ha hecho el lateral gallego le da para volver a ser titular en el partido de vuelta o si, por el contrario, el entrenador prefiere alinear a otro compañero para que se haga cargo de defender al extremo francés.