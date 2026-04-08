El dato preocupante de la ausencia de Tchouameni con el Real Madrid

Saray Calzada 08 ABR 2026 - 10:29h.

Tchouameni se perderá el partido de vuelta contra el Bayern

Las opciones de Álvaro Arbeloa para cubrir la baja de Tchouaméni en el Real Madrid

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El Real Madrid sacó varias notas negativas del partido de ida contra el Bayern de Múnich. La primera fue la derrota en casa a pesar de tener buenos minutos de juego y ocasiones para al menos empatar el encuentro. La segunda es que pierde a uno de sus jugadores más importantes para la vuelta. Tchouameni era uno de los futbolistas que llegaba apercibido y en el primer tiempo vio la tarjeta amarilla. Eso implica que no podría disputar el partido decisivo para intentar la remontada.

Esto no es nada bueno para el equipo blanco. El francés se ha convertido en uno de los jugadores más importantes tanto con Xabi Alonso como ahora con Álvaro Arbeloa. En partido en donde el equipo no estaba bien, él con sus intervenciones evitaba males mayores. Es uno de los más regulares y que más rendimiento está mostrando. Pero si algo demuestra esto son los datos.

El único partido al que se puede aferrar el madridismo sin Tchouameni

Tchouameni lo ha jugado prácticamente todo esta temporada y solo se ha perdido cuatro partidos, tres en LALIGA y uno en la Copa del Rey. En la competición liguera no estuvo contra el Rayo Vallecano ni el Elche por una lesión en el muslo, en ambos empataron. Solo en el partido contra el Villarreal que estuvo ausente ganaron sin él.

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En la Copa del Rey no estuvo convocado contra el Albacete. En el primer partido de Álvaro Arbeloa no fue ni revulsivo en el banquillo y el Madrid cayó eliminado. Solo un partido de los que no ha estado ha salido con victoria. Un dato que invita al pesimismo, pero también se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. A esos tres puntos contra el Villarreal sin él también se pueden aferrar para ver que es posible.

El problema es que es en el Allianz Arena y con el marcador en contra. Solo una vez y en el siglo pasado, el Real Madrid ha sido capaz de darle la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido el partido de ida.