Diego Páez de Roque 07 ABR 2026 - 23:01h.

Álvaro Arbeloa no podrá contar con varios pilares fundamentales en la vuelta

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El Real Madrid cayó derrotado en la ida de cuartos de final de la Champions League. El conjunto blanco recibió al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu, donde les recibieron con un tifo que ocupaba todo el estadio y el techo cerrado, algo que molestó a los alemanes.

La primera parte del encuentro tuvo un dominio claro del conjunto bávaro, aunque los blancos gozaron de ocasiones de peligro que Manuel Neuer se encargó de repeler. Fue al final de la primera mitad cuando Luis Díaz puso delante a los suyos.

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Nada más arrancar la segunda parte, Harry Kane amplió la ventaja en el marcador. Sin embargo, el gol le sentó bien al Madrid, que apretó los minutos restantes hasta que llegó el gol de Kylian Mbappé y las múltiples ocasiones que detuvo el guardameta alemán del conjunto bávaro.

Los sancionados del Madrid para el encuentro de vuelta

Álvaro Arbeloa necesitará de sus mejores jugadores para llevarse la eliminatoria en el Allianz Arena. Sin embargo, el técnico de Salamanca ya sabe que no podrá contar con varios de sus pilares fundamentales.

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Aurelien Tchouaméni es un fijo en el equipo blanco. Esta temporada ha dado un paso adelante y se ha hecho dueño y señor del centro del campo del Real Madrid. Pero también era uno de los apercibidos antes del encuentro.

En el minuto 37, el mediocentro francés derribó a Michael Olise y el colegiado del encuentro, Michael Oliver, no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla, por lo que no estará en la vuelta en el Allianz Arena, siendo la baja más sensible del equipo blanco.

Afortunadamente para Álvaro Arbeloa, el resto de jugadores que estaban apercibidos (Vinicius, Mbappé, Bellingham, Carreras y Huijsen) no fueron amonestados en la ida.

Además de Aurelien Tchouaméni, el Real Madrid no podrá contar ni con Thibaut Courtois ni con Rodrygo Goes, ambos ausentes por lesión. Álvaro Arbeloa está a tiempo de recuperar a Ferland Mendy, el otro lesionado del equipo.