Fran Fuentes 07 ABR 2026 - 22:29h.

La firma que viste al Real Madrid en la ropa formal y de viaje tiene esta exclusiva prenda en su tienda online

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El once de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid es de muchos quilates, tanto como sus looks. Aunque en este partido frente al Bayern de Múnich, en lugar de su arriesgada apuesta ante el Atlético de Madrid, ha tirado más de sobriedad, su chaqueta también es una prenda bastante exclusiva al alcance de muy pocos bolsillos. Y es que su prenda, de la misma marca que la que ya lució en el derbi, refleja esa moda sport que tanta fuerza ha cobrado en los últimos años.

El modelo concreto es una chaqueta de chándal de nailon reversible de la marca Louis Vuitton, valorada en 2.200 euros. La marca de moda francesa define esta prenda como "una elegante chaqueta de chándal reversible", que "presenta un diseño híbrido de color azul oscuro y puede lucirse de diversas maneras. El exterior de estilo atemporal está confeccionado en punto fino de algodón orgánico y se realza con un logotipo LV con efecto piel VVN en el pecho, un homenaje a la maestría de la Maison en marroquinería. El reverso, en tejido técnico, luce un motivo Monogram en el que se aprecian acabados mates y brillantes", según la exclusiva firma gala.

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Esta marca es el espónsor oficial de la ropa formal y de viaje del club blanco, tanto a nivel de ropa como de complementos, maletas y otros enseres. La misma firma también provee al Real Madrid de los trajes oficiales, por lo que no es de extrañar que Álvaro Arbeloa luzca con bastante frecuencia prendas de su amplia gama de productos.

Y es que el Real Madrid es uno de los mayores escaparates del mundo para este tipo de marcas comerciales. Y una posición de extrema visibilidad como es la del entrenador del Real Madrid, ni hablemos. Hay que reconocer que la prenda le sienta a Álvaro Arbeloa como un guante.