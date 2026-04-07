Isco Alarcón coge el brazalete y viaja con el Betis a Braga

Álvaro Borrego 07 ABR 2026 - 10:49h.

El capitán se desplaza hasta Portugal para arropar a sus compañeros, aunque aún no pueda jugar

Los próximos pasos a seguir de Isco Alarcón

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El regreso de Isco Alarcón debe suponer un impulso anímico para una plantilla necesitada de alegrías, después de encadenar seis partidos consecutivos sin ganar en LALIGA. Aunque su regreso a los terrenos de juego aún se demore algunas semanas más, su vuelta a los entrenamientos supone una grata noticia para los intereses de Manuel Pellegrini, que fantasea con tener a su capitán para una presumible semifinal de la Europa League. Antes deberán eliminar al Sporting de Braga, uno de los rivales más difíciles de batir en la fase de grupos. Y aunque aún no pueda hacerlo desde el campo, allí estará el malagueño para arropar a sus compañeros.

Isco Alarcón, en un ejercicio de compromiso con la plantilla, ha viajado con el resto de la expedición hacia Braga, donde el Real Betis afronta este miércoles la ida de los cuartos de final. El capitán dará un impulso anímico a sus compañeros en la antesala de una de las citas más importantes de la historia, además de aprovechar la coyuntura para sumar esfuerzos, seguir aumentando la carga y acumular una sesión más con el grupo, aunque solo sea de forma parcial.

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Sobre él habló Ángel Haro este martes: "Es un jugador muy importante. Lo sería para cualquier club europeo y que esté implicado como está, intentando apoyar a los compañeros, es muy importante para nosotros. Nos gustaría ver tocar balón en el campo, que es donde nos gustaría verlo".

Por el momento su evolución sigue según los plazos previstos. El futbolista no siente molestias ni en el golpeo ni a la hora de correr. En cualquier caso, todo dependerá de su percepción conforme vaya aumentando cargas y entrando en dinámica normal de grupo. En definitiva, las fechas se las marcará él mismo.

En lo que se refiere al capítulo de bajas, Junior sí regresó a tiempo para el partido contra el Espanyol, pero no fue incluido en la lista, como ahora, por motivos no precisados por el Betis, mientras que la vuelta de Bakambu se ha demorado por los festejos y recepciones en la República Democrática del Congo después de que su selección lograra, por segunda vez en su historia, el pase a un Mundial.

También sigue de baja el lateral derecho Ángel Ortiz, quien sufrió una subluxación del hombro derecho antes del parón liguero en el encuentro frente al Athletic en San Mamés. La expedición verdiblanca ha viajado este martes a Braga, vía Oporto, y Pellegrini y el medio Marc Roca comparecerán en rueda de prensa antes del entrenamiento en el escenario del partido.