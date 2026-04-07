El Big Data predice el final del ascenso en LALIGA Hypermotion: una extraña situación y un renacido

Ángel Cotán 07 ABR 2026 - 12:09h.

Cinco equipos ven como sus posibilidades de ascenso directo se reducen

La lucha por el descenso, al rojo vivo: cuatro equipos en dos puntos y puede salvarse cualquiera

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MadridSeis equipos en cinco puntos. LALIGA Hypermotion se calienta a falta de ocho jornadas por disputarse. El descenso no da respiro con varios históricos inmersos en la pelea, pero el ascenso directo a la élite nacional aún se reduce mucho más. Tras dos partidos en una semana, la zona alta de la tabla clasificatoria ha experimentado una situación extraña que se refleja a la perfección a través del Big Data.

Tras la disputa de la fecha número 34, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones finales en la lucha por el ascenso que emiten los compañeros de Driblab. Eso sí, en esa extraña situación hay un equipo que ha renacido.

El Big Data predice el final de la lucha por el ascenso en LALIGA Hypermotion

Hasta cinco de los seis primeros equipos clasificados han protagonizado una caída en sus posibilidades por ascender a Primera División. Pese a los dispares resultados protagonizados en la última jornada, tanto Racing de Santander como Almería, Deportivo de La Coruña, UD Las Palmas y Málaga CF cuentan con menos opciones de ascenso directo que en la anterior jornada 33.

Comenzando por el líder. El cuadro santanderino ha pasado en cuestión de días de un 71,6% de posibilidades a un 67,2%. Las tres derrotas en los últimos cuatro partidos condicionan la predicción del equipo que dirige José Alberto López.

Una tendencia que calca el Almería pese a sus tres victoria en los último cuatro envites. El cuadro andaluz baja del 58% de opciones de ascenso directo al 57,6%. El Deportivo de La Coruña sigue sumando y acumula varios encuentros sin caer derrotado, aunque también experimenta una reducción en sus opciones de ascenso. Los herculinos pasan de ostentar un 55% de posibilidades a un 51,6%.

Lo mismo ocurre con el Málaga CF y la UD Las Palmas. El cuadro boquerón llegaba a Riazor con un 22,4% de opciones de ascenso directo a final de campaña, pero salió de tierras coruñesas con un 21%. Por su parte, el club canario bajó del 26,6% al 25,6% de opciones. La gran excepción entre los seis primeros clasificados la encarna el CD Castellón. Gracias a sus dos victorias consecutivas, el club orellut es el único club que pelea por ascender que sube su porcentaje de posibilidades: del 32,8% al 45,2%.