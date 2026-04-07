Ángel Cotán 07 ABR 2026 - 11:18h.

El delantero centro no cuajó como blanquillo

La nueva predicción del Big Data sobre el descenso a Primera RFEF para Real Zaragoza, Cádiz y Valladolid: así quedaría la clasificación

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ZaragozaEl Real Zaragoza sufrió un importante revés en su lucha por eludir el descenso a la Primera Federación con su derrota ante el Mirandés. Nada desvía la atención en el club blanquillo y se pone el foco en el trascendental choque ante el Córdoba, aunque un ex lanza la vista atrás para recordar tiempos pasados. Álex Alegría pasó por la disciplina maña sin pena ni gloria, pero reconoce que fue culpa suya.

En una charla concedida al podcast Offsiders, el actual futbolista del CD Badajoz repasa su carrera deportiva y recuerda su paso por La Romareda. Álex Alegría tan solo defendió el escudo del león en quince encuentros oficiales y su rendimiento no fue el esperado por errores propios.

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Álex Alegría y su error con JIM en el Real Zaragoza

El delantero se sincera sobre sus pobres actuaciones con el Zaragoza. JIM lo intentó todo, pero Álex Alegría reconoce que falló a su entrenador: "En Navidades llega la opción del Zaragoza. Vamos a repetir como con el Sporting, me dije. La verdad que JIM el entrenador, superbién el trato conmigo. Me sentía querido allí y la verdad es que a nivel futbolístico no estuve a la altura. No fue porque no me dieron la oportunidad, JIM estaba todo el día encima: 'oye, lo que necesites'. Ahí sí veo que le fallé en el tema de rendimiento".

Tras un buen inicio, el ariete fue bajando su rendimiento y se marchó del Zaragoza por la puerta de atrás: "El director deportivo era Miguel Torrecilla, por eso me fui al Zaragoza. En el primer partido contra el Albacete perdimos, el primero de titular fue en casa contra la 'Ponfe' y así casi hasta la jornada 7. Y nada, pasa el año, y tras encontrarme bien en los primeros encuentros no terminé de arrancar. No estuve. No terminé de rendir y volví a Mallorca, quería rescindir. Ese verano fue duro porque casi estaba apartado".