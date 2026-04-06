Adrián Gómez Sánchez 06 ABR 2026 - 19:55h.

Cultural y Deportiva Leonesa 1-0 Real Valladolid: resucitando rivales directos a domicilio

Cuatro puntos de 18 en los derbis

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ValladolidEl Real Valladolid volvió a caer y lo hizo de nuevo ante un equipo de Castilla y León. De hecho, en el último mes, el equipo pucelano ha caído ante CD Mirandés, Burgos CF y Cultural y Deportiva Leonesa, lo que le lleva a un bagaje ínfimo cosechado ante los equipos de la Comunidad en los duelos regionales, tanto en el Nuevo Estadio José Zorrilla como a domicilio. Así cierra esta tanda de encuentros con un 1-1 ante el Mirandés en casa, 0-1 ante Cultural y Burgos en Zorrilla; 0-1 a favor contra los burgaleses en El Plantío, junto a las derrotas 1-0 en el Reino de León y 2-1 en el Estadio Municipal de Anduva hace unas semanas.

Y es que el Pucela ha sumado cuatro puntos de 18 contra los equipos castellanoleoneses esta campaña, un puntaje que, como apunta Javier Barrocal en su cuenta de X, desde la 1979/1980 que se formó Castilla y León, supone la peor temporada en cuanto a derbis en LALIGA Hypermotion para el equipo pucelano en esos 46 años. El club de la ciudad del Pisuerga ha perdido el 67% (cuatro de seis) y nunca había tenido tanto porcentaje de derrotas ni de número de partidos sin sumar puntos en derbis, tanto en casa como lejos de su feudo.

Un caldo de cultivo muy negativo en partidos que son importantes para la afición en los que el equipo no sabe dar el do de pecho y tener ese plus de energía que requieren este tipo de duelos. Además, se trata de uno de los años recientes con más equipos de CyL en la categoría de plata, aunque habrá que ver si la próxima campaña siguen todos, ya que tres de ellos (incluido el Valladolid) se están jugando la permanencia en Segunda División.