Agencia EFE Redacción Valladolid 28 MAR 2026 - 19:09h.

Amath, más cerca de volver: ya se entrena con el grupo

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ValladolidEl Burgos CF se llevó (0-1) el duelo regional ante el Real Valladolid gracias a un gol de penalti, por mano de Clément Michelin, que materializó a la perfección David González en el tiempo añadido y que frustró al cuadro local, que, durante el choque, propuso más y tuvo más iniciativa en el plano ofensivo.

Los visitantes imponían presión en los compases iniciales, pero los blanquivioletas no se dejaban amedrentar y ya daban un primer aviso en el minuto 5, con un centro chut de Julien Ponceau que repelía el palo. Primera ocasión clara del partido para inaugurar el marcador.

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La posesión del balón se repartía de manera equitativa entre locales y visitantes, y el planteamiento táctico impedía que se produjeran llegadas con peligro ni en una ni en otra área. Traducido: el choque se hacía tremendamente aburrido, sin ritmo. Era una cuestión de paciencia. Esperar a que el contrario cometiera algún error para sacar petróleo de él. Y Ponceau no podía aprovechar uno de esos pocos fallos en la defensa burgalesa, ya que su disparo saía poco controlado y Ander Cantero desviaba el balón a córner. Era la oportunidad más manifiesta para que se hubiera podido cantar un gol. Pero no podía ser y se llegaba al descanso con el 0-0 inicial.

Mejoría y... castigo final

Empezaba la segunda parte con la misma ralentizada circulación del balón. Cualquier falta de concentración, golpe de suerte, o fallo podía resultar determinante. En este caso, un fuera de juego muy justo impedía que subiera al electrónico del Nuevo Estadio José Zorrilla el gol de Curro Sánchez. Eso impulsaba a los locales, que buscaban la meta rival a través de Sergi Canós Tenés y de Ponceau, aunque sin éxito. Juanmi Latasa tomaba el testigo, pero su remate de cabeza salía desviado. Mucha intención, más posesión y más creación, pero sin recompensa para los vallisoletanos.

Pero, como el fútbol no suele ser justo, en el momento en el que más dominaba el Real Valladolid, en una de las pocas llegadas de Burgos, el balón golpeaba en el brazo de Michelin y, tras varios minutos de revisión por parte del VAR, Gorka Etayo Herrera señalaba penalti. David González se encargaba de transformar la pena máxima, engañando por completo a un Álvaro Aceves que, en los últimos minutos, subía al área rival para rematar de volea en busca de un empate que no llegó.