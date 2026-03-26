Adrián Gómez Sánchez 26 MAR 2026 - 21:52h.

Acortaría plazos para aportar en las últimas ocho jornadas

Baja segura en el Pucela - Burgos: sancionado y convocado con su selección

Compartir







ValladolidEl Real Valladolid necesita recuperar a algunos de sus futbolistas lesionados cuanto antes. Uno de los 'fichajes' del mes de abril puede ser el regreso de Amath Ndiaye, que pasó por el quirófano para ser operado de una fractura de peroné izquierdo sufrida en un entrenamiento del mes de diciembre, con un plazo de recuperación previsto para su vuelta a los terrenos de juego que se alargó y se fijó en unos cinco meses.

Todo hace indicar que el atacante acortará plazos y que, como adelantó ElDesmarque, el Pucela cuenta con que Amath regrese a la competición a lo largo del mes de abril. En principio, y si no surgen complicaciones, estaría disponible para, aproximadamente, los últimos siete partidos, justo antes del encuentro ante el Andorra FC y después de esta semana de tres duelos, dos de ellos en el Nuevo Estadio José Zorrilla ante el Burgos CF y el Cádiz CF.

De hecho, ya desde hace semanas se vio al atacante del Pucela pisar el césped de los Campos Anexos para empezar con sus últimos pasos en la recuperación y a ver la luz al final del túnel. Eso era trabajo al margen con carrera continua, pero, desde este miércoles, ya ha regresado con el grupo y empieza la dinámica para estar en las mejores condiciones en su vuelta definitiva en competición oficial, que está más cerca que nunca.

Sería un regreso bastante importante, ya que Amath acumula cuatro goles que han dado bastantes puntos al conjunto blanquivioleta y era un jugador muy importante en una banda que tenía un agujero difícil de cerrar en ataque. El extremo y Noah Ohio pueden ser los 'fichajes' para las últimas jornadas de LALIGA Hypermotion y aportar a Fran Escribá para ayudar al equipo blanquivioleta a conseguir la salvación en la categoría de plata del fútbol nacional.