Adrián Gómez Sánchez 25 MAR 2026 - 10:06h.

Fue suplente en Anduva por molestias

Uno por uno del Real Valladolid: aprobados y suspensos ante el Mirandés en Anduva

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ValladolidEn LALIGA Hypermotion afecta en demasía el parón por lo compromisos de las diferentes selecciones, ya que la competición no da tregua y los equipos pierden a sus internacionales durante esa jornada. Más si cabe, esta ventana de marzo llega en una jornada en la que hay tres partidos en una semana en la categoría de plata. En el caso del Real Valladolid, con duelos el sábado ante el Burgos CF en casa, el martes contra el Cádiz CF de nuevo en el Nuevo Estadio José Zorrilla y el sábado siguiente contra la Cultural y Deportiva Leonesa en el Estadio Reino de León. Para el primero de estos encuentros habrá un futbolista que no esté, Peter Federico González, por su quinta amarilla vista en el Estadio de Anduva.

Como informó la entidad blanquivioleta, el extremo cedido por el Getafe CF se concentrará esta semana con el combinado de Marcelo Neveleff con la vista puesta en el amistoso de las series Concacaf, que tendrá lugar el viernes a la 1.00 horas (horario español) para medirse a El Salvador en el Estadio Cibao de la ciudad de Santiago de los Caballeros. De esta forma, el atacante blanquivioleta no estará disponible para el encuentro de la jornada 32 en LALIGA Hypermotion cuando el Estadio José Zorrilla abrirá sus puertas para recibir al Burgos en el duelo regional.

No obstante, el extremo dominicano no podía jugar ese duelo por acumulación de amarillas, ya que, en la derrota contra el CD Mirandés, en la que fue suplente, recibió la cartulina por una patada a destiempo en los instantes finales del choque. Habrá que ver cómo llega Peter Federico tras un viaje transoceánico y volviendo como pronto el sábado a Valladolid para, en prinicipio, poder disputar el partido en casa del martes contra el Cádiz de Sergio González.