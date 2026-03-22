Adrián Gómez Sánchez 22 MAR 2026 - 20:34h.

Tercera semana consecutiva marcando

Uno por uno del Real Valladolid: aprobados y suspensos ante el Mirandés en Anduva

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ValladolidEl CD Mirandés se llevó (2-1) un partido de carácter ante el Real Valladolid tras imponerse en el Estadio de Anduva en un encuentro en el que se adelantó el equipo pucelano con gol de Juanmi Latasa, pero en el que el conjunto jabato no dejó de creer y terminó dando la vuelta al marcador para seguir pensando en que la salvación, que está a nueve puntos, es posible. Los pucelanos se quedan cinco por encima de la zona roja tras este varapalo.

El delantero autor del gol blanquivioleta analizó el encuentro: "Veníamos en buen momento y queríamos aprovecharlo, hemos empezado bien luego se ha torcido con el empate y en la segunda parte han sido superiores" comentó el atacante, que sobre su gol reconoció que "para cualquier delantero viene muy bien pero hoy ha servido de poco. Hemos tenido el 0-2 con varias ocasiones, en el último minuto de la primera parte nos han empatado y eso nos ha hecho daño, y en la segunda parte han salido mejor. El fútbol son momentos, si hubiésemos cerrado el partido, que lo hemos podido hacer perfectamente, estaríamos hablando de otra cosa. No creo que hayamos estado tan incómodos, ellos han aprovechado sus ocasiones y así es el fútbol. En la segunda parte hemos generado menos, ha sido un partido difícil y ellos han sabido jugar sus bazas".

Ahora, el foco está puesto en lo que viene, dos duelos en el Estadio José Zorrilla ante el Burgos CF y el Cádiz CF el sábado 28 y el martes 31 de marzo. "Sabíamos que hoy era muy importante ganar aquí para seguir con esa buena racha pero queda esta semana trabajar muy duro y en saca sacar los puntos, hay que recuperarse rápido, trabajar y en casa aprovechar que la gente va a estar con nosotros y sacar estos partidos adelante".