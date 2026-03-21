Jesús Pérez Baraja 21 MAR 2026 - 19:08h.

Jornada 31 de LALIGA Hypermotion

David Torres se queda fuera

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ValladolidLa convocatoria del Real Valladolid para el partido que le va a enfrentar al CD Mirandés, correspondiente a la Jornada 31 de LALIGA Hypermotion 2025/2026, ya está definida y confirmada de forma oficial. El encuentro se jugará este domingo a partir de las 16.15 horas en el Estadio de Anduva.

El entrenador del Pucela, Fran Escribá, finalmente no ha podido contar con David Torres, que se une a las lesiones ya sabidas de Noah Ohio, Guilherme Fernandes, Amath Ndiaye y Guille Bueno. El técnico valenciano, que todavía no ha perdido desde que se hizo cargo del Real Valladolid, recupera para la causa a Carlos Clerc, que estaba lesionado igualmente, mientras que también podrá contar con Iván Garriel después de haberse recuperado durante la semana.

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Aparte de los jugadores que ya pertenecen al primer equipo aunque tengan dorsal de filial, como Iván Garriel, de las categorías inferiores, el entrenador ha tenido que llamar de forma obligada a uno de los futbolistas del filial que suelen estar en dinámica del primer equipo durante la semana, el portero Álvaro de Pablo.

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Ésta es la lista completa de los 23 jugadores del Real Valladolid que van a estar presentes en el partido ante el CD Mirandés correspondiente a la Jornada 31 de LALIGA Hypermotion, que se disputará este domingo en el Estadio de Anduva a partir de las 16.15 horas:

Porteros

• Álvaro Aceves

• Álvaro de Pablo

Laterales derechos

• Clément Michelin

Centrales

• Ramón Martínez

• Pablo Tomeo

• Mohamed Jaouab

Laterales izquierdos

• Carlos Clerc

• Iván Garriel

Centrocampistas

• Mathis Lachuer

• Víctor Meseguer

• Ibrahim Alani

• Mario Maroto

• Julien Ponceau

• Stanko Juric

Extremos

• Sergi Canós Tenés

• Iván Alejo

• Stipe Biuk

• Lucas Sanseviero

• Peter Federico González

Delanteros

• Juanmi Latasa

• Marcos André de Sousa

• Iván San José, Chuki

• Vegard Erlien