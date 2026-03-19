Adrián Gómez Sánchez 19 MAR 2026 - 23:23h.

Ante el Éibar en Zorrilla

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ValladolidLa expectación es total con la Jornada Retro de LALIGA que acontecerá en la categoría de plata el fin de semana del 10 al 13 de abril. Primero se conoció el balón elegido para esos partidos, pero el punto álgido ha sido la presentación de las camisetas de los 38 equipos que se han sumado a esta iniciativa. El Real Valladolid lucirá esta nueva equipación en su partido de la jornada 35 contra la SD Éibar en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Se trata de un diseño de Kappa con Estrella Galicia como patrocinador, que seguirá una temporada más, inspirado en la camiseta visitante de la temporada 1991/1992 de Front Runner con la publicidad de Helios. Una camiseta morada con motivos violetas, poblando de esta manera la camiseta del color característico del Pucela.

Como ya contó ElDesmarque, el Real Valladolid sacará a la venta 500 unidades de esta camiseta vintage que vestirá en la Jornada Retro. Incluso el club blanquivioleta estudia recuperar para la ocasión a su anterior mascota, Pucelo, que cedió el testigo a Pepe Zorrillo en 2009. En esa jornada especial podrían convivir en el césped del Estadio José Zorrilla.

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El club blanquivioleta ha anunciado la camiseta con un vídeo con Peter Federico González, Sergi Canós Tenés y Julien Ponceau como jugadores que posaron con esta nueva indumentaria que se pondrán en unas semanas sobre el césped del feudo blanquivioleta. A esto le ha acompañado el mensaje: "La historia no se define por las veces que te caes, sino por las que decides levantarte".

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La gran sorpresa ha llegado al ser presentada este jueves en la Madrid Fashion Week. En el caso del Pucela, la última de las 38 en conocerse, han sido dos hombres los que han ejercido de modelos. Por un lado, el exconcursante vallisoletano de Operación Triunfo Iván Rojo. Por el otro, Yulen Pereira, esgrimista olímpico con España, ganador de una plata y un bronce en los Europeos de 2014 y 2024. Además, éste saltó al panorama de la prensa rosa tras participar en Supervivientes y por haber sido pareja de Anabel Pantoja.