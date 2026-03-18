Adrián Gómez Sánchez 18 MAR 2026 - 13:41h.

Solo Amath, Guille Bueno y Guilherme, en la enfermería

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante el Leganés en la Jornada 30 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid se entrenó por primera vez en la semana actual después del triunfo cosechado ante el CD Leganés en el Nuevo Estadio José Zorrilla el pasado fin de semana. En esta ocasión, el trabajo se llevó a cabo el martes por la mañana a puerta abierta en los Campos Anexos durante poco más de una hora.

En la segunda sesión para preparar el siguiente encuentro hubo hasta tres regresos. Los jugadores que volvieron en la sesión y completaron parte del entrenamiento con el grupo fueron David Torres, Noah Ohio y Carlos Clerc. Mientras el central vallisoletano se marchó lesionado contra la SD Huesca por una subluxación en su hombro, ese proceso continúa, pero ya entra en la recta final de su tratamiento conservador, ya que ha estado con el grupo en la primera parte. Por su parte, el delantero se retiró del entrenamiento del pasado lunes por nuevas molestias en los isquiotibiales, justo de lo que se había recuperado recientemente, y ya ha vuelto, aunque al margen. El lateral zurdo salió con un aparatoso vendaje en su costado y se ejercitó también con sus compañeros durante un parte. Además, los lesionados Guilherme Fernandes, que se perderá a priori otros dos partidos, Amath Ndiaye y Guille Bueno, no estuvieron presentes en la sesión.

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La buena noticia es que otro jugador que estaba en la enfermería sí saltó al césped de las instalaciones blanquivioletas. De esta manera, Iván Garriel, que se retiró lesionado del hombro ante el CD Leganés y estuvo, aunque sólo presenciando el entrenamiento y no entrenándose.

De las categorías inferiores estuvieron a las órdenes de Fran Escribá los porteros Álvaro de Pablo y Hugo Mantecón, el lateral izquierdo Hugo San y el central portugués Duarte Correia, del Real Valladolid Juvenil A.

El equipo vallisoletano jugará ante el CD Mirandés en la trigesimoprimera jornada de LALIGA Hypermotion el próximo domingo a partir de las 16.15 horas en el Estadio de Anduva en Miranda de Ebro. Ahora, la plantilla del Real Valladolid afrontará sus siguientes sesiones el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado a las 11.00 horas, siempre a puerta cerrada.